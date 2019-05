Am Sonntag ist Europawahl - und bisher zeichnet sich in Deutschland eine höhere Wahlbeteiligung ab, als bei der letzten Wahl im Jahr 2014. Ein Grund dafür könnte sein, dass in diesem Jahr Politik und Prominenz verstärkt für den Urnengang geworben hat. So auch Schauspielerin Simone Thomalla (54), die am Sonntag auf Instagram ein Bild von sich postete und darunter in Großbuchstaben kommentierte: "Vote for Europe" ("Stimmt für Europa").

Dazu trug Thomalla einen grauen Pullover mit der Aufschrift #MEGA. Das Bild postete Thomalla unter einer ganzen Reihe von Hashtags, wie #europe und #eu sowie die Abwandlung des Trump-Wahlslogans #makeeuropegreatagain. Bereits seit Donnerstag dürfen 427 Millionen Bürger in der gesamten EU ihre Abgeordneten für das Europaparlament wählen. Großbritannien, die Niederlande und Irland etwa haben bereits gewählt.