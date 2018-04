Bereits am Samstagmorgen postete die Schauspielerin Simone Thomalla (52) kommentarlos ein schwarzes Bild auf ihrem Instagram-Account und sofort keimten Spekulationen auf. Jetzt scheint traurige Gewissheit zu herrschen: Wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, verstarb ihr Vater Alfred Thomalla im Alter von 83 Jahren. Der in Oberschlesien geborene Szenenbildner und Filmarchitekt wirkte unter anderem an der Kult-Kindersendung "Unser Sandmännchen" mit.

Handball-Profi Silvio Heinevetter (33), der Lebensgefährte von Simone Thomalla, sagte kurzfristig seine Teilnahme an einem Freundschaftsspiel der Nationalmannschaft gegen Serbien "aus privaten Gründen" ab. Dies gab der Deutsche Handballbund in einer Stellungnahme bekannt. Wahrscheinlich möchte er in diesen schweren Stunden seiner Partnerin in ihrer Trauer beistehen.