"Wir werden das als Paar meistern und auch ich, wie jede andere 'Spielerfrau', werde meinen Freund unterstützen und da sein, wann und wo es geht."

Schauspielerin Simone Thomalla (53, "Frühling in Weiß") und Handball-Star Silvio Heinevetter (34) sind seit 2009 ein Paar. Bis dato lebten sie zusammen in Berlin, doch das ändert sich nun. Denn der Sportler wechselt von den "Füchsen Berlin" zum Verein "MT Melsungen" in Hessen. In einem deutlichen Instagram-Post erklärt sie nun, dass sie selbst, entgegen anders lautender Behauptungen, in der künftigen räumlichen Trennung kein Problem sieht.