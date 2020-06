Vor der Kamera sind Joko und Klaas seit Jahren ein eingespieltes, sehr erfolgreiches Team. Aber versteht sich das Moderatoren-Duo privat auch so gut wie es im TV den Anschein macht? Darüber spekulieren die Fans immer wieder. Jetzt hat Joko Winterscheidt mit einem Posting auf Instagram Stellung bezogen.

Der 41-Jährige veröffentlichte auf seinem Account einen Screenshot eines Gesprächs mit Klaas, den er als "Klaasnic" bei Whatsapp abgespeichert hat. Auf dem Bild zu sehen: Das Duo schickte sich Küsse hin und her. Dazu schrieb Winterscheidt: "Ganz normale samstägliche Konversation with bae, dessen Emoji eher aussieht wie Harald Glööckler." Damit signalisiert er: Das Duo versteht sich auch privat gut.

Joko und Klaas hatten sich privat nichts mehr zu sagen

In der Netflix-Talkshow "Wetten, das war’s...?" mit Frank Elstner geht Joko Winterscheidt noch mehr ins Detail und bezieht Stellung zu den Gerüchten, die immer wieder kursieren. Im Gespräch mit dem ehemaligen "Wetten, dass..?"-Moderator sagt er: "Es ist nicht so, dass wir uns nur zu Aufzeichnungen sehen, aber es ist wesentlich weniger als früher." Der Grund liegt auf der Hand: "Weil wir uns einfach so viel gesehen haben", erläutert Winterscheidt. Dass sie privat etwas mehr auf Distanz gehen, täte den beiden daher sehr gut.

Es habe in der Vergangenheit Zeiten gegeben, in denen sich das Duo trotz vieler gemeinsamer Drehtage auch privat noch häufig getroffen habe. Ein Ereignis haben den beiden gezeigt, dass man davon Abstand nehmen müsse, erzählt Joko: "Wir haben einmal einen Sonntag zusammen verbracht, haben uns bei uns zu Hause getroffen, und wir hatten uns nichts zu erzählen. Wir saßen sonntags bei mir auf der Couch und mein Gedanke war: 'Was könnte ich jetzt nicht alles mit meiner Zeit machen?'" Danach habe man sich darauf geeinigt, das vorerst nicht mehr zu machen. Dass das Moderatoren-Duo sich aber privat nicht versteht, heiße das nicht. Das machte Joko nun mit seinem Posting auch noch einmal deutlich.

