von Eugen Epp Matthew McConaughey und Woody Harrelson harmonieren vor der Kamera – und sind privat gute Freunde. Doch die Schauspieler haben einen weitergehenden Verdacht: Sie könnten auch Brüder sein.

In der ersten Staffel der Serie "True Detective" sind Matthew McConaughey und Woody Harrelson als Ermittler-Duo unterwegs – und auch abseits der Kamera scheinen sich die Schauspieler blendend zu verstehen. Als echte "Bromance" wird die Freundschaft der beiden mitunter bezeichnet. Und womöglich trifft der Begriff hier wörtlicher zu, als man meinen sollte.

Zumindest hat Matthew McConaughey in einem Podcast darüber spekuliert, ob Harrelson wirklich sein leiblicher Bruder sein konnte. Erste Anhaltspunkte dafür haben die Schauspieler tatsächlich bereits ausgemacht, berichtet der 53-Jährige im Podcast "Let’s Talk Off Camera". Host Kelly Ripa erzählte er von seinem Verdacht, dass seine Mutter eine Affäre mit Harrelsons Vater gehabt haben könnte.

Matthew McConaughey: Hatte seine Mutter etwas mit Woody Harrelsons Vater?

"Vor ein paar Jahren saßen wir in Griechenland herum und redeten darüber, wie nahe wir uns und unseren Familien stehen", so McConaughey. "Meine Mutter war dabei und meinte: 'Woody, ich kannte deinen Vater'. Jeder hat die Pause bemerkt, die sie nach 'kannte' ließ." Es sei eine "aufgeladene" Aussage gewesen, meint der Schauspieler.

Er und Harrelson hätten daraufhin Nachforschungen angestellt und seien zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Techtelmechtel ihrer Eltern zumindest theoretisch möglich gewesen wäre. Harrelsons Vater Charles Harrelson verließ die Familie 1968, ein Jahr vor der Geburt von McConaughey. Zu der fraglichen Zeit habe er Urlaub gehabt – und McConaugheys Mutter habe sich genau dann von ihrem Mann scheiden lassen. Die Schauspieler wollen sogar herausgefunden haben, wo sich die beiden hätten treffen können. Charles Harrelson wurde später zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er einen Richter getötet haben soll, und starb im Gefängnis.

McConaughey und Harrelson wundern sich über ihre Ähnlichkeit

Darüber hinaus sind McConaughey und McConaughey misstrauisch geworden, weil sie sich so ähnlich sehen. "Wo ich anfange und er endet, und wo er anfängt und ich ende, das war schon immer eine unscharfe Linie", erklärte McConaughey in dem Podcast. "Meine Kinder nennen ihn Onkel Woody. Seine Kinder nennen mich Onkel Matthew. Unsere Familien verwechseln uns oft." Woody Harrelson will nun offenbar Gewissheit haben und einen DNA-Test machen. Der acht Jahre jüngere McConaughey scheut sich noch davor – er habe Sorge, herauszufinden, dass der Mann, den er 53 Jahre lang für seinen Vater hielt, nicht sein leiblicher Vater ist.

Quelle: "Let's Talk Off Camera With Kelly Ripa"