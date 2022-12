Der serbische Fußball-Star Siniša Mihajlović ist tot. Der ehemalige Weltklasse-Spieler und spätere Trainer erlag einer akuten Leukämie.

Siniša Mihajlović ist tot. Der serbische Ex-Fußballstar und -Trainer ist im Alter von 53 Jahren in Rom verstorben. Er erlag einer akuten Leukämie-Erkrankung, gegen die er seit rund zweieinhalb Jahren ankämpfte. Das berichten übereinstimmend italienische Zeitungen unter Berufung auf seine Familie. In einem Statement der Hinterbliebenen heißt es demnach, dass Mihajlović "tapfer gegen eine furchtbare Krankheit" gekämpft habe. Der Fußball-Star machte seine Krankheit 2019 im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Noch bis September 2022 trainierte er den italienischen Klub FC Bologna.

Vor wenigen verschlechterte sich sein Gesundheitszustand rapide, wonach er in eine Klinik in der italienischen Hauptstadt eingeliefert werden musste. Mihajlović galt in seiner aktiven Zeit als einer der größten Spieler seines Landes. Insgesamt streifte er sich 63 Mal das Trikot von Jugoslawien bzw. Serbien und Montenegro über. Er spielte für die italienischen Topvereine AS Rom, Lazio Rom, Sampdoria Genua und Inter Mailand. Mit Roter Stern Belgrad wurde der gefürchtete Freistoßschütze 1991 Europapokalsieger der Landesmeister, die Vorgängerveranstaltung der heutigen Champions League.

Siniša Mihajlović hinterlässt eine große Familie

Als Trainer stand der ehemalige Abwehrspieler unter anderem auch für AC Mailand, AC Florenz, Sporting Lissabon und Sampdoria Genua an der Seitenlinie. Von 2013 bis 2015 trainierte er die Nationalmannschaft Serbiens. Mihajlović hinterlässt seine Ehefrau, fünf Kinder, eine Enkelin, seine Mutter und seinen Bruder.