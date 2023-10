Eine Legende hat sich verabschiedet: Sir Bobby Charlton ist tot. Die Fußball-Welt erweist ihm mit zahlreichen Reaktionen die letzte Ehre.

Die Fußball-Welt trauert um einen ihrer größten Stars und Legenden aller Zeiten: Sir Bobby Charlton ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb die Ikone friedlich mit 86 Jahren in den Morgenstunden am Samstag, dem 21. Oktober 2023. Unzählige Fußball-Persönlichkeiten, Clubs, Verbände und Politiker brachten ihre Trauer und ihren Respekt in Statements zu Ausdruck. Darunter auch deutsche Helden wie Lothar Matthäus oder Karl-Heinz Rummenigge. Die wichtigsten Trauerbekundungen im Überblick.

Karl-Heinz Rummenigge (68)- Ex-Bayern-Boss: "Er war ein großartiger Spieler und Mitglied der Mannschaft, die 1966 die WM gewonnen hat. Und er war ein großartiger Mensch und wahrer Gentleman, den der FC Bayern sehr geschätzt hat."

Harry Kane (30) - Bayern-Stürmer und England-Kapitän: "Er ist eine Legende, einer der größten englischen Spieler aller Zeiten. Ich sende meine Liebe und Anteilnahme an seine Freunde und Familie."

Lothar Matthäus (62) - DFB-Rekordspieler: "Bobby Charlton war wie Uwe Seeler für Deutschland ein Vorbild für alle Fußball-Fans in England. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb."

FC Bayern München - Deutscher Rekordmeister: "Der FC Bayern ist in Trauer vereint mit der Fußball-Welt und vor allem mit den Fans in England: Sir Bobby Charlton ist im Alter von 86 Jahren gestorben."

DFL - Deutsche Fußball Liga: "Wir trauern um einen der größten Spieler der Fußball-Geschichte, der mit England Weltmeister 1966 wurde. Ruhe in Frieden, Sir Bobby Charlton."

Rishi Sunak (43) - Britischer Premierminister: "Er hat einen Platz in der Geschichte als einer der größten Spieler des Sports und war sehr beliebt. Ruhe in Frieden, Sir Bobby."

David Beckham (48) - englische Fußball-Ikone: "Ich schulde ihm alles. Ohne Charlton hätte ich vielleicht nie die Chance erhalten, meinen Traum zu leben."

Wayne Rooney (37) - englische Fußball-Ikone: "Ein großartiger Spieler, eine großartige Person."

Gary Lineker (62) - englische Fußball-Ikone: "Ich bin zutiefst traurig. Er war ein wirklich wunderbarer Fußballer und wirklich liebenswerter Mann. Ein Weltmeister, großartig und für mich Englands größter Spieler aller Zeiten. Er mag nicht mehr bei uns sein, aber als Fußballer ist er unsterblich."

Gianni Infantino (53) - FIFA-Präsident: "Wir trauern nicht nur um einen Spieler der englischen Mannschaft, die 1966 die WM gewann, sondern um eine Fußballlegende, deren Einfluss auf den Fußball Generationen überspannt hat. Unsere Gedanken und Gebete sind bei allen, die ihm nahestanden, seinen ehemaligen Mannschaftskameraden, dem Fußballverband und Manchester United. Ruhe in Frieden."