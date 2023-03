Sir Rod Stewart muss krankheitsbedingt ein Konzert absagen. Er kann nicht mehr singen. Wie es weitergeht, ist noch nicht klar.

Sir Rod Stewart (78) musste seinen Auftritt am Samstag in Geelong, Australien, im Rahmen der "A Day On The Green"-Tour mit Cyndi Lauper (69) und Jon Stevens (60) krankheitsbedingt absagen. Über die plötzliche Erkrankung wurden seine Fans via Instagram informiert.

Offizielle Konzertabsage wegen Krankheit - und persönliche Worte

"Live Nation und Roundhouse Entertainment bedauern, mitteilen zu müssen, dass der heutige Auftritt von Rod Stewart, Cyndi Lauper und Jon Stevens im Mt. Duneed Estate, Geelong, aufgrund von Krankheit nicht stattfinden kann", hieß es in der Mitteilung. "Wir entschuldigen uns für die Enttäuschung und die Unannehmlichkeiten für die Karteninhaber. Eine weitere Ankündigung bezüglich der Konzertarrangements wird Anfang nächster Woche erfolgen." Die Erklärung wurde zusammen mit einem Gebrochenen-Herz-Emoji gepostet.

In einem darauffolgenden Instagram-Post wandte sich der britische Musikstar persönlich an seine Followerinnen und Follower. Dabei enthüllte er, dass er aufgrund einer Virusinfektion nicht mehr singen kann.

"Hallo meine Freunde", schrieb er auf Instagram. "Ich bin absolut niedergeschlagen, dass ich meine Fans, die Tickets für 'A Day On The Green' gekauft haben, enttäuschen muss. Heute Morgen wurde mir mitgeteilt, dass ich eine virale Infektion habe und mein Hals zu gereizt ist, um zu singen." Darüber hinaus warb er um Verständnis: "Ich bin auch nur ein Mensch und werde manchmal krank, so wie ihr auch. Meine größte Freude ist es, für euch aufzutreten, also tue ich alles, was ich kann, um mich zu erholen und wieder auf die Bühne zu können."

Fans unterstützen Sir Rod Stewart

Einige Fans gaben Stewart Rückendeckung, indem sie von stimmlichen Schwierigkeiten bereits bei Konzerten am Anfang der Woche berichteten. "Man konnte sehen, dass er am Dienstagabend gegen Ende Probleme hatte, aber trotzdem war es ein brillantes Konzert", kommentierte ein Fan. Ein anderer fügte hinzu: "Nimm's locker Rod! Wir verstehen das total! Wir wollen alle, dass es dir bald wieder gut geht und du dein Bestes dafür gibst." Ein Dritter schrieb: "Du bist in unseren Herzen und in unseren Seelen. Werde bald wieder gesund! Gott segne dich."

Noch ist unklar, wie sich die Erkrankung auf den Rest der Tournee auswirken wird. Der nächste geplante Auftritt wäre am Dienstag in Adelaide.