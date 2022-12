Ralf Moeller und Arnold Schwarzenegger kennen sich aus Hollywood. Die beiden deutschsprachigen Schauspieler machen sogar zusammen Urlaub - im Schnee.

Schauspieler Ralf Moeller (63, "Gladiator", "The Scorpion King") verbringt die Weihnachtstage in seiner Wahlheimat Los Angeles - und in Erwartung eines Ski-Urlaubs mit Arnold Schwarzenegger. Nach den Feiertagen werde er nach Sun Valley im US-Bundesstaat Idaho aufbrechen, verriet Moeller - gebürtig aus Recklinghausen, aber in Hollywood berühmt geworden - der Deutschen Presse-Agentur. Dort treffe er seinen Freund, "Terminator"-Schauspieler Schwarzenegger, und weitere Bekannte zum Skifahren. Schwarzenegger, gebürtiger Österreicher, stehe mit seinen 75 Jahren ganz hervorragend auf den Brettern, sagte Moeller. "Da sehe ich hinter ihm nur noch Schneestaub."

