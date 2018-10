Große Trauer im Hause du Mont: Wie der Schauspieler Sky du Mont (71) in der "Bild"-Zeitung bestätigte, ist seine Mutter Chiquita Neven du Mont am 11. September im Alter von 97 Jahren in Marbella verstorben. "Am Schluss waren es die Jahre", zitiert das Blatt du Mont. Seit Monaten habe seine Mutter regelmäßig im Krankenhaus gelegen: "Es ging ihr gar nicht gut! Alles hat versagt." Durch ihre lange Krankheitsgeschichte habe er sich aber auf ihren Tod vorbereiten können.

Zum Zeitpunkt des Todes sei er zwar nicht bei ihr gewesen, bevor er aus Spanien abgereist sei, habe er jedoch die ganze Nacht an ihrem Bett gesessen und ihre Hand gehalten. Zu ihrem für lange Zeit angespannten Verhältnis sagte Sky du Mont nun: "Wir haben unseren Frieden miteinander gefunden, waren uns am Schluss sehr nah!" Er selbst wolle nicht so aus dem Leben scheiden, wie seine Mutter: "Ich wünsche mir, nicht so alt zu werden." Alle ihre Freunde seien schon tot gewesen.