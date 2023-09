von Christian Hensen Es ist die Leber: Wie sein Manager verschiedenen Medien mitteilte, darunter auch "CBS News", bleiben Smash-Mouth-Sänger Steve Harwell nur noch wenige Tage. Offenbar kostete seine Alkoholsucht ihn das Leben.

Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt wartet Smash-Mouth-Frontmann Steve Harwell nun in seinem Zuhause auf den Tod, berichten mehrere Medien, darunter "CBS News". Quelle der Informationen ist Robert Hayes, der Manager des Musikers, der offen mitteilte, dass dem Sänger nur noch wenige Tage bleiben würden – vermutlich maximal eine Woche. "Mein einziger zusätzlicher Kommentar ist, dass wir hoffen, dass die Leute die Privatsphäre von Steve und seiner Familie in dieser schwierigen Zeit respektieren", sagte Hayes zu "CBS News".

Steve Harwell bleibt angeblich nur noch eine Woche

Harwell, heute 56 Jahre alt, soll seit Jahren mit Alkoholmissbrauch zu kämpfen haben, wodurch nun mittlerweile seine Leber vollständig versagt. In den vergangenen Tagen, so sein Manager, hätten sich Freunde und Familie bereits von ihm verabschiedet. Derzeit kümmere sich seine Verlobte um ihn.

Harwell machte in den vergangenen Jahren immer wieder mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Vor rund zwei Jahren bedrohte er bei einem Live-Auftritt auf einem Bier- und Weinfestival das Publikum, wirkte desorientiert und lallte. Kurz danach verkündete er seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit und gab diverse gesundheitliche Probleme als Grund an.

Schon 2013 wurden bei ihm Erkrankungen des Herzmuskels und eine Wernicke-Enzephalopathie, eine Störung des Gehirns, diagnostiziert. Seine Krankheiten konnten motorische Funktionen wie Sprache und Gedächtnis beeinträchtigen, sowie Herzversagen verursachen. Im Laufe seiner Karriere wurde ihm neben dem krankhaften Konsum von Alkohol auch immer wieder Drogenmissbrauch nachgesagt.

Top-Band der 2000er Jahre

Smash Mouth wurden Ende der Neunziger und zu Beginn der 2000er Jahre mit Hits wie "Walkin' On The Sun", "All Star", und dem The Monkees-Cover "I'm A Believer" berühmt. Mit letzterem lieferte die Band den Titelsong für den Erfolgsfilm "Shrek".