Country-Star Chris Stapleton verschiebt ein Konzert in New York.

Smogalarm in New York

Smogalarm in New York Chris Stapleton verschiebt Open-Air-Auftritt

Musiker Chris Stapleton verschiebt ein Open-Air-Konzert in New York. Der Grund ist die schlechte Luftqualität an der Ostküste der USA.

Verheerende Waldbrände in Kanada sorgen derzeit auch für schlechte Luftqualität in mehreren Gebieten der Vereinigten Staaten. Aufgrund der dicken Luft hat nun Country-Star Chris Stapleton (45) ein Open-Air-Konzert verschoben. Das Team des Grammy-Gewinners teilte auf Instagram mit, dass der Musiker nicht wie geplant in Syracuse, einer Stadt im Bundesstaat New York, auftreten könne. Die Show werde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, heißt es in dem Beitrag.

In Kanada soll es derzeit über 100 Waldbrände geben, die außer Kontrolle sind. Nach Angaben der "New York Times" hat ein Sturm, der in den letzten Tagen tobte, den Rauch dieser Brände nach Süden in die Vereinigten Staaten und dann nach Osten getrieben - in Richtung einiger der am dichtesten besiedelten Gebiete des Landes. Dort gibt es teilweise Smogalarm. Die Behörden warnen unter anderem vor Aktivitäten im Freien. Einige Sportveranstaltungen mussten ebenfalls bereits abgesagt werden.

Große Ehre für Chris Stapleton

Chris Stapleton ist derzeit auf Nordamerika-Tournee, die ihn bis Oktober noch in Städte wie unter anderem Denver, Baltimore, Nashville, Toronto, Memphis, Houston, Austin und Dallas führen soll.

Im vergangenen Monat wurde der Sänger bei den 58. Academy of Country Music Awards zum Entertainer des Jahres gekürt. Er widmete die Auszeichnung den fünf Kindern, die er mit seiner Frau Morgane hat.