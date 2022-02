Eine anonyme Frau erhebt schwere Vorwürfe gegen Snoop Dogg und einen seiner langjährigen Mitarbeiter. Die beiden hätten sie sexuell missbraucht. Der Rapper bestreitet die Vorwürfe vehement und sieht dahinter andere Gründe.

Am kommenden Sonntag wird Snoop Dogg auf einer der größten Weltbühnen performen, die ein Künstler sich nur aussuchen könnte: den Super Bowl. Gemeinsam mit Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar und Mary J. Blige wird er das Halftime-Entertainment geben. Doch über dem Auftritt könnte eine dunkle Wolke hängen.

Snoop Dogg: Frau verklagt ihn auf Vergewaltigung

Denn eine Frau, die anonym bleiben möchte, hat Klage eingereicht gegen Snoop Dogg. Es geht um einen Vorfall vom 29. Mai 2013. Damals besuchte sie ein Konzert des Musikers in Kalifornien. Einer seiner langjährigen Mitarbeiter, Bishop Don Juan, bot ihr im Anschluss angeblich an, sie nach Hause zu fahren. Sie willigte ein, doch bei ihr zuhause kamen sie nie an. Stattdessen soll der Mitarbeiter sie zu sich gefahren haben.

"Die Klägerin war erschöpft und schlief in [Bishops] Haus ein", heißt es in der Klageschrift. Dort habe dieser "seinen Penis aus der Hose gezogen und ihn in das Gesicht der Klägerin gedrückt" und "seinen Penis wiederholt in den Mund der Klägerin geschoben".

Er nennt sie eine "Goldgräberin"

Anschließend soll er ihr ein Kleid gegeben und gesagt haben, sie würden jetzt zu Snoop Dogg ins Studio gehen. Dort sei sie mit Bauchschmerzen auf Toilette gegangen, wo der Rapper sie aufgesucht hätte und ihr ebenfalls seinen Schritt ins Gesicht gedrückt habe. Er soll sie dort zum Oralsex gezwungen haben. Bei Männer wurden auf Schadensersatz verklagt.

Für Snoop Dogg steckt was ganz anderes hinter der Klage. Auf Instagram postete er eine Notiz und sagte: "Die Goldgräber-Saison ist im Gange, seid vorsichtig und wachsam. Und: Halte deinen Kreis klein." Eine ihm nahe stehende Person soll "TMZ" außerdem gesagt haben, die Frau sei nur hinter Snoop Dogg her, weil der am kommenden Sonntag mit seinem Auftritt beim Super Bowl viel Geld verdienen würde.

Verwendete Quelle: "TMZ"