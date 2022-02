Snootie Wild wurde erschossen. Der US-Rapper starb im Alter von 36 Jahren in Houston, nachdem möglicherweise ein Streit eskaliert war.

Der US-Rapper Snootie Wild ist tot. Der 36-Jährige wurde am Freitag in Houston im US-Bundesstaat Texas durch einen Schuss in den Hals in seinem eigenen Auto getötet. Das bestätigte ein Polizeibeamter dem Lokalsender ABC13. Zuvor sei ein Streit mit einem anderen Fahrer eskaliert. Snootie Wild habe seinen Geländewagen aus Versehen rückwärts in einen Graben gesteuert. Die Insassen des beteiligten Autos seien anschließend ausgestiegen. Zunächst habe man sich noch unterhalten, dann sei ein Schuss gefallen.

LePreston Porter, so der bürgerliche Name des Musikers aus Memphis, wurde von Rettungskräften am Tatort noch wiederbelebt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb der Musiker. Laut Behörden wisse man noch nicht, ob die Begegnung zufällig gewesen sei oder ob sich Täter und Opfer kannten. Auch ein gezielter Auftragsmord sei nicht ausgeschlossen. Die Polizei sucht jetzt nach einer Frau und einem Mann, die als Verdächtige geführt würden. Das ganze Geschehen sei zufälligerweise von einer Kamera eines Nachbarn aufgezeichnet worden.

Sein größter Song war "Yayo" aus dem Jahr 2014

Auch auf dem offiziellen Instagram-Account von Snootie Wild wurde sein Tod mittlerweile bestätigt. Dort heißt es: "Dein Körper ist gestorben, aber dein Name und dein Vermächtnis werden weiterleben." Snootie Wilds größter Erfolg war gleichzeitig auch seine erste Single: Der Song "Yayo" aus dem Jahr 2014 wurde in den Vereinigten Staaten sogar mit Gold ausgezeichnet.