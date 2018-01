Die Lippen: aufespritzt. Die Augen: unnatürlich. Das Gesicht: bis zur Unkenntlichkeit operiert. Rodrigo Alves ist das Opfer seines eigenen Schönheitsideals. Seit Jahren eifert er dem Wahn nach, so aussehen zu wollen wie die männliche Barbie-Puppe Ken. Mit immer extremeren Konsequenzen für seinen Körper.

In der US-Frühstücksshow "This Morning with Phillip & Holly" präsentierte er am Dienstag seine neuste Veränderung. Der gebürtige Brasilianer ließ sich in einer aufwendigen und gefährlichen Schönheitsoperation vier Rippen entfernen. Bereits zwei Wochen nach dem Eingriff präsentierte Alves in der Sendung stolz seine schmale Hüfte - zum Entsetzen der Moderatoren.

Rippen-Entfernung ist äußert riskant

"Ich wollte mir erst sechs Rippen entfernen lassen, doch der Arzt wollte diese Operation nicht durchführen", sagte der 43-Jährige und zeigte den schockierten Moderatoren ein Glas, in dem die entfernten Rippen aufbewahrt waren. "Ich liebe mein Aussehen. Ich liebe es aufzufallen", erklärte Alves seine Gründe für die Operation.

Es ist der gefährlichste und größte Eingriff, den Alves bislang durchführen ließ. Bei der Operation können Komplikationen auftreten und es kann zu Organversagen kommen. Ein Teil des Magens, der nicht mehr durch die Rippen geschützt wird, muss in den Brustkorb gelegt werden.

Sophia Wollersheim ließ sich ebenfalls Rippen entfernen

Über eine halbe Million Euro gab Alves bereits für Schönheitsoperationen an seinem Körper aus. "Wollen Sie das viele Geld nicht lieber in eine Therapie investieren", fragte Moderatorin Holly Willoughby ihren Gast. "Das habe ich probiert", entgegnete ihr Gast. Offenbar erfolglos. "Meine Seele ist zufrieden. Schönheitsoperationen haben mein Leben verändert. Von Wasser zu Wein", sagte Alves über seine Sucht.

In Deutschland machte im vergangen Jahr Sophia Wollersheim Schlagzeilen mit der gleichen Schönheitsoperation. Auch sie ließ sich in den USA vier Rippen entfernen, nahm alle Risiken dafür in Kauf. Mit fragwürdigem Ergebnis.