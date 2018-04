Ein kleiner Mann mit einem langen Namen: His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. Der am vergangenen Montag geborene Sohn von Prinz William und Herzogin Kate ist das jüngste Mitglied der britischen königlichen Familie. Den Namen gab der Kensington Palast am Freitagmittag über Twitter bekannt. Der Herzog und die Herzogin von Cambridge freuen sich bekanntzugeben, dass ihr Sohn Louis Arthur Charles heißt. Der Name Louis könnte als Hommage an Louis Mountbatton gedacht sein, letzter Vizekönig von Indien und Onkel von Prinz Philip, der wiederum der Ehemann der Queen ist. Der Drittname Charles ist wohl eine Ehrung des Großvaters väterlicherseits, der auf Platz eins der Thronfolge steht. Apropos Thronfolge: Der kleine Louis ist nun die Nummer fünf und hat damit seinen Onkel Prinz Harry auf den sechsten Platz geschoben. Die Bekanntgabe des Namens war am Freitag Topthema britischer Nachrichten. Die britischen Buchmacher sahen die Namen Albert, Arthur, Alexander, James und Philip ganz vorn. Dem Namen Louis war nur eine fünfprozentige Chance ausgerechnet worden. Nach der Geburt seiner Geschwister George und Charlotte waren zwischen Niederkunft und Verkündung des Namens nur zwei Tage vergangen - beim kleinen Louis ließ man sich etwas mehr Zeit.