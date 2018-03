Eigentlich will Heidi Klum zu ihrem Privatleben schweigen. Nicht zugeben, ob sie und Tom Kaulitz zusammen sind, sich nur ab und zu treffen oder vielleicht doch nur gute Freunde sind. Aber ganz zurückhalten kann sich das Model offenbar doch nicht.

Heidi Klum und Mel B: "None of your business"

Auf Instagram postete die 44-Jährige jetzt ein kurzes Video, das sie und ihre "America's Got Talent"-Jurykollegin Mel B zeigt. In dem kurzen Clip singen die beiden Frauen den alten Salt-N-Pepa-Song "None of your business". Dass sie sich aus reinem Zufall für genau dieses Lied entschieden haben, ist unwahrscheinlich. Denn der Text ist eindeutig: "If I wanna take a guy home with me tonight it's none of your business" - so lautet der erste Vers des Refrains. Auf Deutsch übersetzt: "Wenn ich heute Nacht einen Typen mit nach Hause nehmen will, geht dich das gar nichts an."

#noneofyourbusiness 🤪 A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) on Mar 21, 2018 at 5:14pm PDT

Meint Klum damit Tom Kaulitz?

Eines ist klar: Wenn Heidi Klum wirklich wollte, dass die Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen ihr und Tom Kaulitz abreißen, wäre es schlauer gewesen, einen anderen Musik-Hit oder einen anderen Vers zu wählen. Stattdessen heizt die "Germany's Next Topmodel"-Chefin die Gerüchteküche unfreiwillig selber an.

Die Spekulationen um Klum und den Tokio-Hotel-Gitarristen kamen zum ersten Mal auf, nachdem die beiden gemeinsam eine Party in West Hollywood verlassen hatten. Wenige Tage später wurde der 28-Jährige in seinem Auto in Klums "Gated Community", einer geschützten Wohngegend in Los Angeles, gesehen. Laut der "Bild"-Zeitung blieb der Musiker, bis das Topmodel abgeholt wurde, um zum Set ihrer Talentshow "America's Got Talent" gefahren zu werden. Keiner der beiden wollte sich bislang zu den Gerüchten äußern. Wie ein Dementi klingt Klums Instagram-Show mit Jurykollegin Mel B allerdings auch nicht.