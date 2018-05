Prinz Harry und Meghan Markle werden nach der Trauung in einer Kutsche eine Rundfahrt durch Windsor machen. Dafür haben sie sich aus dem Fuhrpark der Queen einen offenen Ascot-Landauer ausgewählt. Vier Pferde der Rasse Windsor Grey ziehen die Kutsche, zwei Vorreiter führen sie an. Der Palast hat ein Zeitraffer-Video veröffentlicht, in dem der Zuschauer selbst die Strecke abfährt - allerdings in einem schwarzen Auto statt in einer vierspännigen Kutsche. Bei schlechtem Wetter steigt das Brautpaar übrigens in die "Schottische Staatskarosse" um, eine geschlossene Kutsche mit großen Glasfenstern und transparentem Dach. So kommen Meghan Markle und Prinz Harry auf jeden Fall trocken nach der Kutschfahrt an.