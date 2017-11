Im Sommer dieses Jahres offenbarte Lilly Becker vor TV-Kameras, dass es um ihre Ehe mit Boris Becker nach acht Jahren nicht immer zum Besten bestellt ist. "Ich habe einen Riesenstreit mit Boris. Aber ich möchte Boris nicht die Sendezeit geben. Ich möchte seinen Namen nicht erwähnen und auch nicht über ihn reden. Er ist schon lange gemein zu mir", sagte die 41-Jährige in einer Folge der ProSieben-Show "Global Gladiators", bei der Lilly Becker zu den Kandidaten gehörte. Sogar eine Scheidung schloss Becker damals nicht aus. "Ich weiß nicht. Sag niemals nie", räumte das Ex-Model ein.



Lilly Becker schloss eine Scheidung von Boris nicht aus

Die vermeintlichen Eheprobleme der Beckers schienen zuletzt angesichts der Finanzsorgen des 49-Jährigen allerdings eher zweitrangig. Im Juni erklärte ein Londoner Gericht Boris Becker für zahlungsunfähig. Seitdem läuft ein Insolvenzverfahren gegen den Ex-Tennisspieler. Über die Höhe der Schulden und die Anzahl der Gläubiger, die von Boris Becker Geld fordern, gibt es unterschiedliche Angaben.

"Ich habe kein Problem, zu meinen Fehlern zu stehen, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Aber ich büße nicht für etwas, das ich nicht getan habe. Ich glaube weiterhin an die Gerechtigkeit", sagte Becker jüngst in einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" und stellte klar: "Es ist irrsinnig zu glauben, ich sei pleite."

Lilly Becker nennt Boris einen liebevollen Ehemann

Seine Frau Lilly, mit der Becker seit Juni 2009 verheiratet ist, hat sich bisher nie direkt zu den finanziellen Angelegenheiten ihres Mannes geäußert. Unmittelbar nach der Bankrotterklärung des Londoner Gerichts postete sie auf ihrer Instagramseite das Zitat eines britischen Autors. "Geld zieht die Frauen an, die du willst. Schwierigkeiten ziehen die Frauen an, die du brauchst", heißt es da.

Tatsächlich scheint Lilly Becker ihrem Mann in der für ihn schwierigen Situation beizustehen. In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" machte die 41-Jährige deutlich, dass sie bedingungslos zu ihm hält. "Boris ist ein Mensch mit großem Herzen. Was ihn vor allem auszeichnet, ist seine Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft. Außerdem ist er ein liebevoller Vater und Ehemann, mit dem es nie langweilig wird."

Boris Becker: "Es ist derzeit keine schöne Zeit"

Über den bevorstehenden 50. Geburtstag von Boris Becker am 22. November sagte seine Frau: "Ich wünsche ihm alles Glück der Welt, Gesundheit und dass er endlich zur Ruhe kommt. Ich bin seit zwölf Jahren mit ihm zusammen und kann sagen: Er hat es verdient, dass alle seine Wünsche in Erfüllung gehen."

Zu Beckers größten Wünschen dürfte sicher eine rasche Beendigung des Insolvenzverfahrens gehören. Wenn alles planmäßig läuft, könnte das im Juni kommenden Jahres der Fall sein. Dass seine Frau Lilly ihn in der Situation unterstützt, dürfte Becker freuen. Er selbst sagte der "NZZ": "Die Familie Becker war noch nie so verschworen wie heute, denn wir halten in guten wie in schlechten Zeiten zusammen. Aber glauben Sie mir, es ist derzeit keine schöne Zeit."