Noch gibt es keine offizielle Bestätigung, dass sie ein Paar sind. Doch diese Bilder sprechen eine eindeutige Sprache: Heidi Klum und Tom Kaulitz haben das Wochenende in Cabo San Lucas verbracht - und wurden dabei in eindeutigen Posen abgelichtet. Etwaige Zweifel an der Echtheit ihrer Beziehung dürften nach diesen Fotos ausgeräumt sein. Die "Germany's Next Topmodel"-Modertaorin schnabelt ungeniert mit dem Tokio-Hotel-Musiker. Liebe kann so schön sein!