Wenn jemand weiß, wie man sein Liebesleben erfolgsorientiert vermarktet, dann Wellness-Queen Gwyneth Paltrow. Mit ihrem "Conscious Uncoupling" (heißt so viel wie "bewusste Entpaarung") von Ex-Mann Chris Martin sorgte die Schauspielerin und Unternehmerin vor fast vier Jahren für Schlagzeilen und machte vor, wie sich Paare des 21. Jahrhunderts zu entlieben haben. So weit, so gut. Jetzt gab "Gwynnie" ihre Verlobung mit dem TV-Produzenten Brad Falchuk bekannt. Wer aber glaubt, die Esoterik-Fanatikerin würde dies wie in Hollywood üblich über ihre Sprecher tun, irrt sich. Denn Paltrow hat ein Produkt, das sie verkaufen will: Ihr "Goop"-Magazin, das vom internationalen Verlag "Condé Nast" vertrieben wird. Und genau deshalb sieht man die 45-Jährige auf dem Cover der zweiten Ausgabe selbst – lächelnd und kuschelnd mit ihrem Neu-Verlobten Brad.



Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk haben sich verlobt

Im dazugehörigen Artikel erklärt die Amerikanerin, die mit ihrer Wellnessmarke riesige Erfolge feiert, den Schritt: "Wir fühlen uns unglaublich glücklich, dass wir an diesem Punkt unseres Lebens zusammengekommen sind", sagt sie und fährt fort: "Unsere gemeinsamen Erfolge und Misserfolge fungieren als Grundsteine für eine glückliche und gesunde Beziehung."

Paltrow und Falchuk lernten sich kurz nach ihrer "bewussten Entpaarung" von Martin am Set der US-Serie "Glee" kennen. Seit November vergangenen Jahres halten sich die Verlobungsgerüchte – bestätigen wollte diese aber keiner der beiden, wohl wissend, dass die große Ankündigung bald für alle kaufbereiten Fans lesbar sein würde.

Fans können im "Goop"-Magazin alle Details lesen

In ihrem Magazin (das seinen Lesern neben der Verlobungsgeschichte auch noch ein paar Kosmetik- und Esoterik-Infos anbietet und knapp 15 Dollar kostet), erklärt die Mutter zweier Kinder auch, warum sie überhaupt noch mal heiraten will: "Ich persönlich habe die Komplexität romantischer Liebe in der Mitte meines Lebens akzeptiert", erklärt Paltrow. "Ich hab mich entschieden, es noch mal zu probieren. Nicht nur, weil ich glaube, dass ich den Menschen gefunden habe, mit dem ich zusammen sein soll, sondern weil ich akzeptiert habe, welch seelenerweiternde, musterbrechende Möglichkeiten Intimität möglich macht."

Sunday brunch #modernfamily Ein Beitrag geteilt von Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) am Nov 26, 2017 um 12:59 PST

Blumige Worte, die zu Paltrow passen wie zu sonst fast niemandem. Dass ihre Patchworkfamilie funktioniert, beweist sie immer wieder auf ihrem Instagram-Profil. Erst kürzlich postete sie ein Foto, auf dem sowohl ihr Ex-Mann Chris Martin, als auch Brad Falchuk zu sehen sind. #modernfamily schrieb die Oscarpreisträgerin darunter.

Ihre Schauspielkarriere liegt zwar seit Jahren brach, doch eines beweist Paltrow immer wieder: Wenn sie etwas kann, dann ist es (neben dubiosen Wellness-Tipps) Vermarktung.