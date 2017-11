Kim Kardashian und Kanye West haben ihre Luxus-Villa in Bel-Air verkauft und damit ordentlich Gewinn gemacht. Die neue Besitzerin ist die ukrainische Unternehmerin Marina Acton, die nach L.A. gezogen ist, um ihre Musikkarriere voranzutreiben.

Kim Kardashian und Kanye West sind ausgezogen! Sie verkauften ihre Villa in Bel Air für stolze 17,8 Millionen US-Dollar. 2013 haben beide nur die Hälfte für das Luxus-Anwesen bezahlt. Die Käuferin ist die ukrainische Unternehmerin Marina Acton. "Das Haus ist kreativ und inspirierend", sagt Acton. So sieht die Küche in der Bel-Air-Villa aus. Das ist eines der Bäder. Kimye sind in ein anderes Haus in den Bergen Hollywoods gezogen. So wohnen sie fast neben Kims Mutter Kris. Ihr neues Haus hat 8 Schlafzimmer und 10 Bäder und ist umgeben von viel Natur Perfekt für Baby Nummer 3!