Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt konzentriert sich aktuell auf ihr Schauspiel-Coaching. Selbst zu Ostern gibt es keine Pause.

Ostern ist für viele Menschen in erster Linie ein Familienfest. Auch Model Gloria-Sophie Burkandt (24) verbringt die Feiertage mit ihren Liebsten. "Ich besuche meine Mutter und meinen Vater - aber getrennt", verrät sie am Rande eines Events in München.

Die 24-Jährige ist die älteste Tochter von Markus Söder (56) und stammt aus einer früheren Beziehung des bayerischen Ministerpräsidenten. Gemeinsam mit ihrer Mutter suche sie auch heute noch Ostereier. "Sie versteckt immer noch was im Garten für mich. Die Geschenke fallen aber immer kleiner aus." Wichtiger sei für sie ohnehin, "dass man Eltern hat, die zu einem stehen und stolz auf einen sind. Alles andere ist egal."

Neben ihrer Modelkarriere absolvierte Burkandt ein duales Studium der Wirtschaftswissenschaften. Nun will die 24-Jährige auch als Schauspielerin durchstarten. "Ich konzentriere mich gerade zu 100 Prozent auf mein Schauspiel-Coaching." Auch an Ostern mache sie keine Pause. "Ich habe mein ganzes Leben viel Urlaub gemacht, vor allem in den letzten Jahren, jetzt stelle ich aber erstmal meine Karriere vorne an", so Burkandt. "Ehrgeiz liegt bei uns in der Familie."