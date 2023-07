Kein Rosenkrieg dank Ehevertrag? Sofía Vergara und Joe Manganiello scheinen sich gut auf eine mögliche Scheidung vorbereitet zu haben.

Sofía Vergara (51) und Joe Manganiello (46) scheinen sich schon vor ihrer Eheschließung bestens auf eine eventuelle Scheidung vorbereitet zu haben. Das könnte dem Paar, das vor Kurzem nach sieben Jahren Ehe seine Trennung bekannt gegeben hat, jetzt zugutekommen. Wie unter anderem das britische Online-Portal "Hello!" berichtet, haben die beiden im Zuge ihrer Hochzeit 2015 einen Ehevertrag in Höhe von 100 Millionen Dollar geschlossen, um ihr jeweiliges Vermögen zu schützen.

Dabei dürfte vor allem das Vermögen von Serien-Star Sofía Vergara im Fokus gestanden haben. Elf Staffeln lang spielte sie die Rolle der Gloria Delgado-Pritchett in der Kultsitcom "Modern Family". Die 51-Jährige soll auf dem Höhepunkt des Serienerfolgs 500.000 US-Dollar pro Folge kassiert haben. Berichten zufolge soll sie über ein geschätztes Netto-Vermögen von 180 Millionen Dollar verfügen. Joe Manganiello hingegen, der vor allem für seine Rolle in den "Magic Mike"-Filmen bekannt ist, soll ein Netto-Vermögen von etwa 40 Millionen Dollar besitzen.

Die "America's Got Talent"-Jurorin und Unternehmerin habe im Laufe der Jahre immer wieder betont, dass sie als Paar die Entscheidung getroffen hätten, ihre finanziellen Angelegenheiten getrennt zu halten, um im Falle einer Trennung zu einer komplikationslosen Scheidung beizutragen.

Im Gespräch mit Talkradio-Moderator Howard Stern (69) sagte sie 2015, dass Manganiello die Maßnahme eines Ehevertrags voll und ganz unterstütze. Er habe damals gesagt: "Mach, was du willst. Ich werde unterschreiben, was immer du willst."

Wer bekommt die Villa und den Hund?

Einzig die Villa des Noch-Ehepaares in Beverly Hills könnte wohl laut "Hello!" zum Streitpunkt im Scheidungsverfahren werden. Das Anwesen sei um die 18 Millionen Dollar wert. Zudem teilen die beiden wohl einen gemeinsamen Hund, einen Chihuahua namens Bubbles. Dank einer Gesetzesänderung in Kalifornien aus dem Jahr 2019 können Richter in Scheidungsfällen nun auch das Wohl eines Haustiers berücksichtigen.

Am Montag (17. Juli) hatte das Schauspieler-Ehepaar bekannt gegeben, sich scheiden lassen zu wollen. In einem Statement ließen Vergara und Manganiello verlauten: "Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen", zitiert das Promi-Portal "Page Six". "Als zwei Menschen, die einander sehr lieben und füreinander sorgen, bitten wir höflich um Respekt für unsere Privatsphäre, während wir durch diese neue Phase unseres Lebens navigieren."