von Christina Klein Das verflixte siebte Ehejahr: Sofia Vergara und Joe Manganiello gaben ihre Trennung bekannt. Durch einen Ehevertrag soll es zu einer zügigen Scheidung kommen können, dennoch provoziert die Schauspielerin mit Po-Bildern.

Die Rolle der Gloria Delgado-Pritchett in der Sitcom "Modern Family" machte Sofia Vergara reich und vor allem berühmt. Zwar wurde die kolumbianische Schönheit schon im Alter von 17 Jahren für einen Pepsi-Werbespot entdeckt, den richtigen Durchbruch brachte ihr aber erst die Gloria-Rolle mit Ende 30.

180 Millionen Dollar soll die Schauspielerin vorwiegend durch die elf Staffeln der Familien-Serie auf ihrem Konto haben. Auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs berichtete "Forbes", dass Vergara circa "500.000 US-Dollar pro Folge" verdiene – wobei jede Staffel durchschnittlich 22 Folgen umfasst. Dagegen ist ihr Schauspieler-Ehemann, Joe Manganiello, von dem die Schauspielerin in den vergangenen Tagen die Trennung bekannt gab, mit 40 Millionen Dollar ein armer Schlucker.

Sofia Vergara und Joe Manganiello: Ehevertrag soll Scheidung leicht machen

"Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen", so das Schauspieler-Ehepaar gegenüber "Page Six". Die Scheidung als solche dürfte jedoch nicht sonderlich schwierig werden, da das Paar einen Ehevertrag über 100 Millionen Dollar besitzt, so berichtet es die "Daily Mail". Joe Manganiello sagte laut des Talkradio-Moderators Howard Stern im Jahr 2015, als es um eine Hochzeit mit der Kolumbianerin ging: "Ich unterschreibe was immer du willst".

Es heißt, dass Vergara darauf geachtet haben soll, dass die Finanzen des Paares sauber getrennt sind, falls es jemals zu einer Trennung kommen sollte. Nach nun mehr sieben Jahren Ehe ist dieser Punkt erreicht und vermutlich wird dadurch kein Rosenkrieg zwischen dem Hollywood-Paar ausbrechen. Jeder nimmt das, was ihm gehört, wieder mit.

Sofia Vergara postet pikante Po-Bilder

Was Joe Manganiello offenbar nicht mehr gehört, ist der umwerfende Body der 51-Jährigen. Sofia Vergara feiert derzeit ihren Geburtstag mit ihren Freundinnen in Italien. Und just zu dem Zeitpunkt, an dem die Trennung von ihrem Ehemann weltweit bekannt wird, lässt sie ihre über 30 Millionen Instagram-Follower an pikanten Aufnahmen teilhaben.

In einem knappen Tanga-Badeanzug zeigt Vergara, was sie zu bieten hat und hüpft in einem weiteren Video leicht bekleidet über die Liegen. Es ist bekannt, dass gerade Frauen nach einer Trennung dazu neigen, mit anzüglichen Postings zu sagen: Schau her, was du verloren hast. Ob das auch bei Sofia Vergara der Fall ist, lässt sie offen, eine Augenweide sind die Postings allemal.

Quellen: Daily Mail, Page Six, Instagram