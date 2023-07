Sieben Jahre waren sie verheiratet: Nun lassen sich die Schauspieler Sofia Vergara und Joe Manganiello scheiden.

Die Schauspielerin Sofia Vergara (51, "Modern Family") und ihr Ehemann Joe Manganiello (46, "Magic Mike") haben sich getrennt und lassen sich nach sieben Ehejahren scheiden. "Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen", teilte das Paar dem US-Magazin "Page Six" am Montag mit. "Als zwei Menschen, die sich sehr lieben und füreinander sorgen, bitten wir höflich darum, unsere Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren, während wir diese neue Phase unseres Lebens durchlaufen."

Sofia Vergara durch "Modern Family" bekannt

Die beiden Schauspieler lernten sich 2014 kennen und heirateten im November 2015. Die in Kolumbien geborene Vergara ist vor allem durch ihre Rolle in der Erfolgsserie "Modern Family" bekannt. In der Sitcom spielte sie von 2009 bis 2020 die temperamentvolle Gloria. Manganiello stand für die Fernsehserie "True Blood" vor der Kamera und war zuletzt im "Magic Mike: The Last Dance" zu sehen.

Zur Zeit befindet sich Vergara im Urlaub in Europa, das zeigt sie nahezu täglich ihren rund 30 Millionen Instagram-Followern – auch ohne Noch-Ehemann Joe Manganiello.