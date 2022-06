Jim Seals feierte mit dem Softrock-Duo Seals & Crofts in den 1970er Jahren große Erfolge. Nun ist der Sänger mit 80 Jahren gestorben.

James "Jim" Eugene Seals (1941-2022) vom Softrock-Duo Seals & Crofts ist tot. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, ist der Musiker und Sänger am Montag (6. Juni) im Alter von 80 Jahren gestorben. Die Todesursache ist nicht bekannt.

Das Duo feierte vor allem in den 1970er Jahren Erfolge. Zu Jim Seals' und Dash Crofts' (81) größten Hits zählen "Summer Breeze", "Diamond Girl" und "Get Closer". 1980 zogen sie sich zunächst aus dem Musikgeschäft zurück und veröffentlichten ihr vorerst letztes Album "The Longest Road". Seals zog auf eine Kaffeefarm in Costa Rica, lebte aber auch in Nashville und im Süden Floridas. 1991 gaben Seals & Crofts ihr Comeback und spielten einige Konzerte, eine weitere Reunion folgte 2004. 24 Jahre nach dem letzten Album veröffentlichten sie den Longplayer "Traces".

Trauer um Jim Seals

Der US-Sänger John Ford Coley (73), der eng mit dem Duo zusammengearbeitet hatte, veröffentlichte auf Facebook einen bewegenden Nachruf auf Jim Seals. "Ich habe einen großen Teil meines musikalischen Lebens mit diesem Mann verbracht. Wir waren zusammen auf Tournee, er und Dash haben uns eingeladen, auf Seals- &-Crofts-Platten zu singen und wir haben jahrelang mit ihm gespielt." Coley bildete mit Danny "England Dan" Seals (1948-2009), Jim Seals' jüngerem Bruder, das Duo England Dan & John Ford Coley.

Jim Seals habe Coley unter anderem "das Jonglieren beigebracht, mich zum Lachen gebracht, geärgert, ermutigt, erstaunliche Welten und unterschiedliche Lebensauffassungen gezeigt". Die beiden seien zwar "nicht immer einer Meinung" gewesen, aber es sei "immer unterhaltsam" gewesen. Jim Seals sei ein "Musikgenie" und ein "sehr tiefgründiger und nachdenklicher Mann" gewesen. "Ich bin sehr traurig, aber ich habe einige der besten Erinnerungen an uns alle zusammen. Ruhe in Frieden, Jimmy. Du und Dan werdet endlich wiedervereint sein", schrieb Coley.