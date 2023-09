Das zweite Kind von Heidi Klum hat das 18. Lebensjahr erreicht. Zu Ehren von Sohn Henry veröffentlichte sie ein süßen Foto aus Baby-Tagen.

Wie die Zeit vergeht: Das führt gerade Model und Moderatorin Heidi Klum (50) ihren rund 11,5 Millionen Followern auf Instagram mit einem zuckersüßen Throwback-Foto vor Augen. Denn ihr Sohn Henry feiert jetzt bereits seinen 18. Geburtstag und diesen besonderen Moment würdigt Klum mit einem Bild aus Baby-Tagen: "Henry, heute wirst du 18 Jahre alt, alles Gute zum Geburtstag", schreibt sie zu einer Aufnahme, die fast genauso alt ist wie ihr Sohn und in der sie ihn gerade in einer Wanne badet. "Schau nur, wie klein du mal warst - und jetzt bist du 1,92, wow. Ich liebe dich aus tiefstem Herzen."

Damit hat das zweite Kind von Heidi Klum zumindest hierzulande die Volljährigkeit erreicht - in den USA gelten 21 Jahre als die magische Grenze. Tochter Leni Klum (19), die aus Heidi Klums Beziehung zu Flavio Briatore (73) stammt, ist am 4. Mai dieses Jahres bereits 19 geworden. Henry ist derweil das älteste Kind aus der Beziehung mit Sänger Seal (60). Gemeinsam haben die beiden noch zwei weitere Kinder, Sohn Johan (16) und Tochter Lou (13).

Den jüngsten Familienzuwachs gab es vor wenigen Tagen

Erst vor wenigen Tagen stellten Heidi Klum und Tom Kaulitz (34) ihren jüngsten Familienzuwachs - mit vier Pfoten - vor. Zu seinem 34. Geburtstag am 1. September beschenkte Klum ihren Ehemann mit zwei Hundewelpen. Per Instagram-Story gab Klum wenig später die Namen der beiden neuen Mitbewohner im Hause Klum-Kaulitz bekannt: Uschi und Jäger heißen die beiden, die Frauchen und Herrchen künftig nicht mehr von der Seite weichen werden.

Zur Jagd nach neuen Top-Models kommt Heidi Klum übrigens Anfang Oktober nach Deutschland, wie sie in einer weiteren Instagram-Story verrät. Das genaue Datum der neuen Staffel von "Germany's next Topmodel" stehe zwar noch nicht fest. Anfang Oktober werde sie jedoch, zusätzlich zu den bereits über den Sommer hinweg gecasteten Kandidatinnen und Kandidaten, ein offenes Casting abhalten und dafür mit Mann, Hunden, Kind und Kegel wieder in Deutschland wohnen.