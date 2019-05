Er heißt nicht Alfred oder Albert, auch Philip, James oder Charles haben es nicht in die Auswahl geschafft. Nein, der Sohn von Prinz Harry und Meghan Markle trägt den Namen Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Für ein Mitglied des britischen Königshauses höchst ungewöhnlich - immerhin steht der Junge an Platz sieben der Thronfolge. Dabei dachten viele schon, William und Kate hätten ihrem dritten Kind einen ausgefallenen Namen gegeben: Louis, französisch ausgesprochen, heißt der Einjährige.

Kein Titel, nur Master Archie Harrison

Auch auf einen Titel haben Harry und Meghan für ihren Erstgeborenen verzichtet. Er soll schlichtweg mit Master angeredet werden, im Englischen die vornehme Art, ein Kind zu rufen.

Völlig abwegig ist der Name aber nicht: 2017 stand Archie auf der Liste der populärsten Jungennamen in England und Wales auf dem 18. Platz. Nur in einer Königsfamilie kam er eben noch nie vor. Zumal Archie nur die Koseform von Archibald ist, was so viel bedeutet wie der "Aufrichtige", "der Mutige" oder "der Verwegene".

Einen kleinen Scherz haben sich Meghan und Harry mit dem Zweitnamen ihres Sohnes erlaubt: Harrison bedeutet "Harry's son", also Harrys Sohn. Und: Es ist ein in den USA verbreiteter Vorname, womit die in Los Angeles geborene Meghan Markle auch ihre Landsleute glücklich machen dürfte.

Wie finden Sie den Namen des jüngsten Royal-Babys? Stimmen Sie ab!

Hier die vollständigen Namen der aktuellen britischen Thronfolger:

Platz 1: Prinz Charles Philip Arthur George

Platz 2: Prinz William Arthur Philip Louis Windsor

Platz 3: Prinz George Alexander Louis of Cambridge

Platz 4: Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana of Cambridge

Platz 5: Prinz Louis Arthur Charles of Cambridge

Platz 6: Prinz Henry Charles Albert David Windsor

Platz 7: Archie Harrison Mountbatten-Windsor