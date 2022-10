Aus Solidarität für die Frauen im Iran haben sich Juliette Binoche und weitere französische Schauspielerinnen ihre Haare abgeschnitten.

Mehr als 50 französische Schauspielerinnen und andere Prominente haben sich aus Solidarität für die derzeit gegen Repressionen demonstrierenden Frauen im Iran die Haare abgeschnitten. In den sozialen Medien kursiert ein Video, in dem gleich zu Beginn Schauspielerin Juliette Binoche (58) zu sehen ist. "Für die Freiheit", sagt sie in die Kamera, ehe sie sich knapp die Hälfte ihres Haares mit einer Schere abschneidet.

Kurz darauf folgen unter anderem die Schauspielerinnen Marion Cotillard (47), Isabelle Adjani (67), Charlotte Gainsbourg (51) und Isabelle Huppert (69), die ebenfalls zur Schere greifen. Auch die Sängerinnen Jane Birkin (75) und Angèle (26) opfern eine Haarsträhne.

Proteste nach dem Tod von Mahsa Amini

Währenddessen ist im Hintergrund eine persische Version des Widerstandslieds "Bella Ciao" von der Sängerin Gandom zu hören. Dem Abspann zufolge wurde die Aktion von einem französischen Anwalt ins Leben gerufen.

In dem Video wird zudem in mehreren kleinen Textpassagen die Geschichte von Mahsa Amini (2000-2022) erzählt, die am 13. September in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen worden war, weil ihr Hidschab ihr Haar nicht komplett bedeckt hatte. In Polizeigewahrsam ist sie drei Tage später gestorben - was genau passiert ist, ist unklar. Laut Aktivisten soll die Polizei Gewalt angewendet haben. Sie war erst 22 Jahre alt.

Nur wenig später starteten Proteste auf den Straßen im Iran, für die sich auch immer mehr Stars stark machen. So hat etwa auch Angelina Jolie (47) Ende September in einem Instagram-Post ihren Respekt für die "mutigen, trotzenden, furchtlosen Frauen des Irans" ausgesprochen. Dazu teilte sie mehrere Fotos der Demonstrationen.