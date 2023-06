Moderatorin Sonya Kraus feiert heute ihren 50. Geburtstag. Inzwischen steht sie auch für eine ernsthaftere Seite.

Als sexy und lustige Blondine ist Sonya Kraus aus der deutschen TV-Landschaft kaum mehr wegzudenken. Doch im Privatleben der Moderatorin, die am 22. Juni ihren 50. Geburtstag feiert, ging es nicht immer so lustig zu. Sie erlebte viele Schicksalsschläge, von denen sie sich jedoch nie unterkriegen ließ. Seit ihrer Brustkrebserkrankung 2021 macht sie anderen Betroffenen Mut und wünscht sich zum runden Geburtstag vor allem private Erfüllung: "Ich will steinalt werden, glücklich und gesund bleiben", sagte sie "Bunte".

Vor 25 Jahren wurde sie berühmt

Nach ihrem Abitur arbeitete die gebürtige Frankfurterin zunächst als Model. 1998 löste sie beim "Glücksrad" die Buchstabenfee Maren Gilzer (63) ab - ihr Durchbruch. Nur zwei Jahre später bekam sie schon ihre erste eigene Sendung. "talk talk talk" auf ProSieben moderierte sie elf Jahre lang. Kraus avancierte zur Moderations-Allzweckwaffe des Senders und war dort bis 2013 quasi im Dauereinsatz. Sie moderierte etwa "Die Alm", "Die Burg" und zahlreiche "TV total"-Sondersendungen. Mit ihrer Heimwerkersendung "Do It Yourself - S.O.S." wurde sie ab 2003 wohl endgültig zum Traum aller Männer. Ihre Autogrammkarten aus der Zeit zeigen sie knapp bekleidet mit Werkzeugen.

Überhaupt probierte sie sich gerne aus. So kamen zum Modeln und Moderieren noch Jobs als Schauspielerin und DJ dazu. Auch einige Bücher hat sie veröffentlicht - zum Beispiel 2007 "Baustelle Mann- Der ultimative Love-Guide", 2009 "Baustelle Body: Sonya's Secrets" oder 2012 "Baustelle Baby - Ein Aufklärungsreport".

Als Kind machte sie viel durch

Ihre Karriere im Rampenlicht wurde wohl ausgerechnet durch eine Tragödie möglich. Als sie elf Jahre alt war, beging ihr Vater Selbstmord. Im "Focus" schilderte Kraus, wie das schlimme Ereignis ihr Leben veränderte: "Eigentlich war ich bis dahin meist ein schüchternes Kind, aber plötzlich fand ich Freude daran, andere Menschen aufzuheitern. Das war für mich wie ein Befreiungsschlag." Weiter erzählte sie: "Auch wenn meine Mutter und ich das Haus verkaufen mussten und auf uns allein gestellt waren: Ich habe in einem Mann nie den Beschützer oder Ernährer gesucht. Das hat mich zu einer starken Frau gemacht." Bereits zuvor machte die Familie harte Zeiten durch: Im Alter von sechs Jahren verlor die Moderatorin ihren neun Monate alten Bruder durch plötzlichen Kindstod.

Mit ihrer Mutter ist sie bis heute eng verbunden, sie leben unter einem Dach in Frankfurt.

Seit der Geburt ihrer Söhne 2010 und 2012 wurde es etwas ruhiger um die quirlige Moderatorin. "Der Beruf ist mittlerweile zum Nebenschauplatz geworden", erzählte sie kurz vor ihrem 50. Geburtstag in einem Interview mit "Bunte". "In gewisser Weise war er das immer schon, weil ich, seit die Kinder auf der Welt sind, realisiert habe, dass es noch viel wichtigere Dinge gibt." Spätestens seit ihrer Brustkrebserkrankung vor zwei Jahren ist ihr das noch bewusster geworden. Sie will ihr Leben genießen und viel Zeit mit ihren Liebsten verbringen. "Deshalb mache ich auch beruflich mittlerweile nur noch das, was mir wirklich Spaß macht", sagte sie gegenüber "Bunte". Dazu gehört die Neuauflage von "Glücksrad" für RTLzwei, für die Kraus von der Buchstabenfee zur Moderatorin aufgestiegen ist.

Mit ihrer Erkrankung geht sie offen um

Auch wenn der Job nur noch Nebensache ist: Die Arbeit half ihr, mit der Krankheit umzugehen. Im September 2021 wurde ein Knoten in ihrer Brust entdeckt. Kraus entschied sich für eine beidseitige Mastektomie mit anschließender Chemotherapie. Doch Kraus ließ sich auch dadurch nicht unterkriegen. "Mir blieb sowieso keine andere Wahl und meinem Naturbusen oder den Haaren hinterher zu weinen hätte mir nichts gebracht. Deshalb umarme ich lieber die Möglichkeiten der Maske und Medizin", erzählte sie im "Gala"-Interview. Ihr habe es gut getan, sich von der Diagnose und der Krankheit abzulenken: "Ich habe die ganze Zeit während meiner Chemotherapie gearbeitet, das war wichtig für mich. Denn nach der Diagnose dachte ich zunächst: 'Jetzt ist das Leben zu Ende'." Schon drei Wochen nach der Operation drehte sie "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" (VOX).

Auch auf ihrer Instagram-Seite macht sie betroffenen Frauen Mut, postete erst vor Kurzem ihre Perücken-Sammlung. Denn auch den künstlichen Haaren kann sie etwas Positives abgewinnen. Man sei so viel schneller gestylt, und es gebe eine große Auswahl. "Also, nur Mut und das Köpfchen nicht hängen lassen." Im Interview mit RTL erklärte sie: "Wenn man mal so einen Schock erlebt hat und durch so ein Tal gegangen ist, dann genießt man das Leben umso intensiver." Ihr neues Lebensmotto lautet deshalb: "Einfach genießen und mich nicht aus meinem Zen bringen lassen." Und das klappt bei der Jubilarin offensichtlich sehr gut. Denn trotz allem bezeichnet sie sich immer noch als Glückskind.