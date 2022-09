Sehen Sie im Video: Umzug nach Berlin – Sophia Thiel gibt intime Einblicke in neues Zuhause mit Freund.





















Fitnessinfluencerin Sophia Thiel ist gemeinsam mit ihrem Freund Raphael von München nach Berlin gezogen. Auf YouTube gibt die 27-Jährige ihren Fans einen Einblick in die neuen Vier Wände. In dem Clip zeigt Sophia ihr neues Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad und Balkon - und obwohl ihre neue Wohnung mit 55 Quadratmetern deutlich kleiner ist, als ihre Münchner Bleibe, ist die Youtuberin glücklich über den neuen Lebensabschnitt. Der Grund für den Umzug ist der neue Job von Freund Raphael. Außerdem war es Sophias Wunsch einen Neuanfang in einer anderen deutschen Großstadt zu starten. Angekommen in Berlin ist das Paar bereits - die Wohnung ist allerdings noch nicht komplett eingerichtet: Einen besonderen Platz in der neuen Wohnung bekommt natürlich Sophias goldener YouTube-Button für eine Million Subscriber. Die neue Wohnung ist allerdings nur eine Übergangslösung – das Paar ist bereits auf der Suche nach einer dauerhaften Bleibe.

