Moderatorin Sophia Thomalla bei der Preisverleihung "Woman of the Year" in einem Dress von Sascha Gaugel.

Moderatorin Sophia Thomalla trug zur Preisverleihung "Woman of the Year" ein ganz besonderes Kleid, mit dem sie große Gefühle verbindet.

Moderatorin Sophia Thomalla (32) wurde beim "Woman of the Year"-Award des "Look!"-Magazins am Dienstag in Wien in der Kategorie "Lifestyle Business" ausgezeichnet. Zur Preisverleihung erschien sie in einem ungewöhnlich geschnittenen schwarzen Kleid, das an einer Seite alles verhüllte und an der anderen nur auf Brusthöhe und an der Hüfte mit einem Ring zusammengehalten wurde.

Doch nicht nur der Schnitt war besonders, auch die Emotionen, die die Preisträgerin damit verbindet, sind bemerkenswert. "Ich trage mein allerletztes Kleid von Sascha Gaugel für dieses besondere Ereignis", schrieb sie zu einem Foto von sich in dem Dress auf Instagram. Damit erinnerte sie an den Designer und Stylisten, der vor etwas über einem Jahr mit nur 46 Jahren in seinem Hamburger Haus unerwartet verstorben war.

Er war ein enger Vertrauter

"Die Nachricht trifft mich wie ein Schlag und ich befinde mich nach wie vor in Schockstarre", machte die schockierte Sophia Thomalla Mitte Februar 2021 ihrer Trauer auf Instagram Luft.

"Sascha war seit fast 10 Jahren nicht nur mein Stylist, sondern gehörte, zusammen mit seinem Partner Kalle, auch zu meinen engsten Vertrauten. Sorgen wurden geteilt, es wurden Familienfeste zusammen gefeiert und es wurde jede Menge gelacht. Der Job war eher sekundär", beschrieb Thomalla das enge Verhältnis damals. "Ich werde ihn so unglaublich vermissen."