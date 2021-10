Ist Sophia Thomalla wieder vergeben? Das lässt ein Knutschfoto mit Alexander Zverev zumindest vermuten. Das waren die Männer vor ihm.

Seit Kurzem ranken sich Liebesgerüchte um Sophia Thomalla (32) und Tennis-Ass Alexander Zverev (24). Mit einem Knutschfoto auf Instagram scheint die Moderatorin die Beziehung nun bestätigt zu haben. Auf dem Bild küsst sie einen Mann, verlinkt ist Zverev. "Ich hätte da für 2021 noch ein Ass im Ärmel...", erklärte Thomalla dazu.

In Thomallas vorausgegangenen Beziehungen meint man ein Muster zu erkennen: Stets waren ihre Männer Sportler oder Musiker. Aber von vorne: 2011 machte sie mit ihrer Beziehung zu Rammstein-Sänger Till Lindemann (58) Schlagzeilen. Etwa fünf Jahre waren die beiden liiert, im November 2015 war jedoch Schluss.

Kurze Ehe mit Andy LaPlegua

Nur wenig später sorgte Thomalla wieder für Aufsehen. Im Juni 2016 wurde öffentlich, dass sie heimlich in den USA geheiratet hatte - und zwar den Norweger Andy LaPlegua (46), Sänger der Future-Pop-Band Icon of Coil. "Die Heirat ist aus einer Extremsituation heraus entstanden", erklärte Thomalla damals der "Bild"-Zeitung. "Es war spontan und easy. Heiraten in den USA ist so einfach wie hier ein Tattoo stechen." Im März 2017 tauchten Paparazzi-Fotos mit dem britischen Musiker Gavin Rossdale (55) auf, dem Ex-Mann von Gwen Stefani (52).

Im Mai 2018 bestätigte Thomalla dann die Scheidung von LaPlegua. "Jetzt läuft die Scheidung und alles ist gut", erklärte sie dem Magazin "Grazia". Die Hochzeit bereue sie dennoch nicht: "Wenn ich eine neue Beziehung eingehe, werfe ich mich immer mit Haut und Haaren hinein." Damals verriet sie auch ihren Männertyp: Demnach passe zu ihr nun mal kein Mann in ihrem Alter. Sie stehe auf "Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit". Egal seien ihr dagegen "Portemonnaie und Prominenz". Und: "Wer keinen Sinn für Humor hat, ist raus".

Beziehung mit Loris Karius: "Wir sind getrennte Leute"

Im Oktober 2017 bestätigte Gavin Rossdale seine Beziehung mit Sophia Thomalla: "Ja, sie ist meine Freundin", sagte er der Nachrichtenagentur spot on news. Ein Jahr später zeigten sich die beiden noch verliebt auf dem roten Teppich einer Gala in Los Angeles. Danach herrschte wieder Liebes-Wirrwarr, denn Ende des Jahres wurde Thomalla turtelnd mit Fußballspieler Loris Karius (28) gesichtet. Die Bestätigung der Beziehung kam im Januar 2019: In der NDR Talkshow machte Thomalla ihre neue Liebe offiziell.

Etwa zweieinhalb Jahre später verkündete die Moderatorin im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung jedoch: "Wir sind getrennte Leute." Karius könne "ab jetzt machen, was er möchte". Seit Januar 2021 hilft sie als Moderatorin der Datingshow "Are You The One?" den Kandidatinnen und Kandidaten in Sachen Liebe auf die Sprünge. Und auch sie selbst scheint wieder glücklich zu sein - mit Alexander Zverev an ihrer Seite.