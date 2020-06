Sophia Thomalla versorgt ihre 1,2 Millionen Follower auf Instagram regelmäßig mit sexy Schnappschüssen von sich. Gerade erst postete sie ein Bild von sich in knappem Bikini auf der Couch. Dazu trug sie eine Sonnenbrille und schrieb darunter: "Imagination is the key to Saint-Tropez", in Anspielung darauf, dass man aufgrund der Corona-Krise derzeit nicht reisen kann.

Bei ihren Followern kommen Thomallas freizügige Bilder mit oftmals ironischen Bildunterschriften gut an. Das Posting erhielt über 100.000 Likes und sammelte viele positive Kommentare. "Hot, hotter, Sophia", schrieb etwa "Let's Dance"-Moderatorin Motsi Mabuse unter das Bild.

Faisal Kawusi parodiert Sophia Thomalla

Einer dagegen kommentierte das Bild nicht, sondern stellte es sogar nach: Comedian Faisal Kawusi fand es offenbar witzig, sich selbst in der Pose der Moderatorin abzulichten. So zeigte sich der 28-Jährige auf seinem Instagram-Kanal ebenfalls im Bikini und schrieb dazu: "Ich hatte noch bissi Klopapier über." Offenbar hat sich Kawusi seinen Bikini aus Klopapier gemacht und spielt wohl auch auf die "Klopapier-Krise" in der Anfangszeit der Corona-Pandemie an.

Die Fans des Comedian feiern ihn für seine Idee. Unter anderem Fußballstar Lukas Podolski oder Kawusis ehemalige "Let's Dance"-Tanzpartnerin kommentierten die Collage mit Tränen lachenden Emojis. Aber auch Sophia Thomalla ließ es sich nicht nehmen, selbst die Parodie zu bewerten. Sie kommentierte: "Ich hab die Befürchtung, die Kopie bekommt mehr Likes als das Original!" Dazu setzte auch sie einen lachenden Emoji dahinter sowie den Hashtag "zu Recht" – und beweist damit einmal mehr, dass sie auch gut über sich selbst lachen kann.

Verwendete Quellen: Instagram Sophia Thomalla / Instagram Faisal Kawusi