Kaum jemand liebt es so sehr zu provozieren wie Sophia Thomalla. Das Model gibt sich in den sozialen Netzwerken betont krawallig. Mal postet sie extrem freizügige Fotos, dann wiederum schockiert sie mit einem ausgestreckten Mittelfinger, einer Wodkaflasche oder gleich zwei Zigaretten im Mund. Als Model einer Werbekampagne, für die sie sich ans Kreuz binden ließ, nahm sie es im vergangenen Dezember in Kauf, die Gefühle von Christen zu verletzen.



Wer so ungeniert austeilt, kann auch einstecken. Sollte man denken. Doch auch Sophia Thomalla kennt Grenzen, ist nicht bereit alles hinzunehmen. Auf Twitter kündigte sie nun an: "Ich blockiere übrigens alle kleinen Pisser, die kein Profilbild haben und auf meinem Account ihren Dünnschiss hinterlassen, einfach nur deshalb, weil es mir unfassbaren Spaß macht." Das Posting wurde gleich kontrovers diskutiert. Die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla erntete Applaus für die konsequente Ansage. Es gab aber auch Kritik - einige User warfen ihr vor, Probleme mit der Redefreiheit zu haben. Andere baten um Präzisierung, und wollten wissen, wen genau das Model meint: "Wer bringt dich so in Rage? Die Moralisten? Die Geilisten? Oder die Humorlosisten?"

Ich blockieren übrigens alle kleinen Pisser, die kein Profilbild haben und auf meinem Account ihren Dünnschiss hinterlassen, einfach nur deshalb, weil es mir unfassbaren Spaß macht. — Sophia Thomalla (@ThomallaSophia) 6. Februar 2018





Weil Thomalla aber in ihrem Tweet einen Fehler eingebaut hatte ("Ich blockieren"), spotteten einige User über ihre Rechtschreibung. Doch auch denen machte die 28-Jährige eine Kampfansage: "Ich blockiere übrigens auch alle Rechtschreibnazis, die im Netz den Oberlehrer spielen, nur weil einem ein Flüchtichkeitsfehler unterlaufen ist, einfach nur deshalb, weil es noch mehr Spaß macht."

Ich blockiere übrigens auch alle Rechtschreibnazis, die im Netz den Oberlehrer spielen, nur weil einem ein Flüchtichkeitsfehler unterlaufen ist, einfach nur deshalb, weil es noch mehr Spaß macht. https://t.co/w4DpymxxWM — Sophia Thomalla (@ThomallaSophia) 7. Februar 2018





Dass auch der Tweet nicht ganz unfallfrei über die Bühne ging und Thomalla das Wort "Flüchtigkeitsfehler" falsch schrieb - darauf sollte man sie also künftig lieber nicht hinweisen. Denn wer will schon von Sophia Thomalla geblockt werden?