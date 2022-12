Sophia Thomalla widmet ihrem Freund Alexander Zverev liebevolle Worte. Vor allem eine Sache findet sie an ihm "unglaublich".

Sophia Thomalla (33) und der Tennis-Star Alexander Zverev (25) sind seit über einem Jahr ein Paar. Was die Moderatorin besonders an ihrem Freund schätzt, verrät sie in ihrem jüngsten Instagram-Post. "Du bist innerlich und äußerlich wunderschön. Was du für Kinder mit Diabetes tust, ist unglaublich", schreibt die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (57) zu einem gemeinsamen Foto. Sie könnte nicht stolzer auf ihn und seine Stiftung, die Alexander Zverev Foundation, sein. Das Bild zeigt das Paar beim exklusiven Gala-Abend zugunsten seiner Stiftung Anfang Dezember.

Alexander Zverev leidet an Diabetes

Erst im August gründete der Tennisspieler die Stiftung, die sich für Diabetes-Kranke einsetzt. Zverev selbst leidet unter Diabetes Typ 1, wie er gleichzeitig öffentlich machte. Im Alter von vier Jahren sei bei ihm die Krankheit diagnostiziert worden, wie es auf der offiziellen Webseite der Stiftung heißt. "Als kleiner Junge habe ich mir darüber keine großen Gedanken gemacht, später mehr und mehr. Die Krankheit hat mich zeitlebens begleitet." Er wolle zeigen, dass man es auch mit der Krankheit weit bringen kann.

"Der 6. August 2022 ist ein ganz besonderer Tag für meine Familie und mich. Heute wurde die Alexander Zverev Foundation offiziell ins Leben gerufen, die Kinder mit Typ-1-Diabetes unterstützt und Menschen hilft, Typ-2-Diabetes durch ein gesundes und aktives Leben zu verhindern", erklärte Zverev damals in einem Instagram-Post. Die Aufgabe der Stiftung sei es, Insulin und lebensrettende Medikamente für Kinder in Entwicklungsländer und Bedürftige bereitzustellen. Zverev möchte "Kinder mit Diabetes dazu ermutigen, ihre Träume niemals aufzugeben, egal was andere zu ihnen sagen mögen".