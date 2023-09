Im New Yorker Naturkundemuseum hat sich Sophia Thomalla offenbar an ihren Partner Alexander Zverev erinnert gefühlt.

Model und Moderatorin Sophia Thomalla (33) hat in New York City das American Museum of Natural History besucht. In ihren Instagram-Storys lässt sie ihre Fans und Follower daran teilhaben. Auch ein lustiger Seitenhieb auf ihren Partner, den Tennisstar Alexander Zverev (26), ist unter ihren Beiträgen aus dem berühmten Naturkundemuseum.

Zu einem Bild eines Löwen mit gewaltiger Mähne schreibt die Moderatorin: "@alexzverev123, wenn er nicht bald einen Friseur sieht." Der Sportler zeigte sich zuletzt mit längeren Haaren - auch bei den US Open in New York, wo er gerade in die dritte Runde eingezogen ist. Dort trifft er nun auf Grigor Dimitrov (32) aus Bulgarien.

Im Oktober 2021 machten Sophia Thomalla und Alexander Zverev ihre Liebe öffentlich

Sophia Thomalla begleitet ihren Partner immer wieder zu Tennis-Turnieren. Ihre Liebe hatten die beiden Anfang Oktober 2021 öffentlich gemacht. In der Dokumentation "Zverev - Der Unvollendete" (RTL+) gab es im Frühjahr einen interessanten Einblick in das Kennenlernen und den Beziehungsalltag des schillernden Promi-Paares.

Kennengelernt hätten sich die beiden über gemeinsame Freunde, wie der ATP-Profi in der Doku verriet. Dann, so Thomalla, sei alles "sehr schnell" gegangen. "Manchmal spricht man miteinander und denkt: 'Joa, kann was werden.' Und dann entsteht es auf einmal plötzlich", so die 33-Jährige wörtlich.