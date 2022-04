Besonderer Schnappschuss von Sophia und Simone Thomalla. Die beiden haben ein gemeinsames Bild mit André Vetters gepostet.

Simone Thomalla (57) und ihre Tochter Sophia Thomalla (32) zeigen sich ihren Fans gerne gemeinsam. Nun teilten die beiden aber einen besonderen Schnappschuss mit ihren Fans. Sie posieren darauf mit André Vetters (62), dem Vater der 32-Jährigen.

Am 11. April feierte Simone Thomalla ihren 57. Geburtstag. An diesem Tag postete ihre Tochter das Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram. Darauf sitzt Vetters in der Mitte der beiden Frauen, sowohl Sophia als auch ihre Mutter schmiegen sich an den Theaterschauspieler. "Vater. Mutter. Kind", schrieb die Moderatorin und fügte ein Herz-Emoji hinzu. Simone Thomalla schwärmte in den Kommentaren: "Da hat der Vati mir das wohl schönste Geschenk gemacht!"

Simone Thomalla selbst postete das Bild ebenfalls. Unter ihrem Post gibt es zahlreiche Glückwünsche zum Geburtstag von den prominenten Kollegen. Unter anderem Stars wie Charlotte Würdig (43), Kim Fisher (52) oder Sönke Möhring (49) gratulierten dem ehemaligen "Tatort"-Star.

Schauspielerehe in den 90ern

Simone Thomalla und André Vetters waren von 1991 bis 1995 verheiratet, Sophia wurde bereits 1989 geboren. Danach war die 57-Jährige von 1995 bis 1999 mit ihrem Kollegen Sven Martinek (58) liiert, bevor ihre Beziehung mit Rudi Assauer (1944-2019) folgte. Die Schauspielerin und der Ex-Manager von FC Schalke 04 waren von 2000 bis 2009 liiert. Von 2009 bis 2021 war schließlich der Handballspieler Silvio Heinevetter (37) der Mann an ihrer Seite. Tochter Sophia bestätigte im Oktober 2021 ihre Beziehung zu dem Tennisstar Alexander Zverev (24).