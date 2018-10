Sich zu Halloween als die Ex seines Freundes verkleiden? Ziemlich absurd. Für Sophia Thomalla offenbar kein Unding. Mit diesem Instagram-Post wettert sie gegen Gwen Stefani, die Ex-Frau von Gavin Rossdale. Mit dem 52-jährigen Rossdale ist Thomalla seit knapp einem Jahr zusammen. Zynisch schreibt sie zu ihrem Post: „Ich bin mir ziemlich sicher über mein Halloween-Outfit dieses Jahr…“. Holzfällerhemd, eine platinblonde Perücke, ein weißes Top und knallroter Lippenstift. Das Outfit erinnert stark an Gwen Stefani. Auch das Bananen-Emoji ist vermutlich eine Anspielung auf Stefani. In dem Song „Hollaback Girl“ singt Stefani mehrmals „This shit is bananas“. Die Follower des Models scheinen über den makaberen Post nicht begeistert zu sein. Kommentar 1: Ernsthaft? Sehr erwachsen, wie alt bist du denn? Kommentar 2: Natürlich wünscht du dir, wie Gwen zu sein.... Tja, träumen darf man ja noch... Schwacher post, sorry. Kommentar 3: Peinliche Aktion! Sich über die Muter der Kinder vom Freund lustig zu machen! Rossdale und Stefani haben drei gemeinsame Kinder. Offenbar hegt Thomalla einen gewissen Argwohn gegenüber der "No-Doubt“-Sängerin. Sich an Halloween wie die Ex des eigenen Freundes verkleiden zu wollen, wirft jedenfalls kein gutes Licht auf die Beziehung der beiden Frauen. Fragt sich, ob Thomalla sich tatsächlich zu Halloween als Gwen Stefani verkleiden wird.