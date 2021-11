Nach seinem ATP-Turniersieg hat Sophia Thomalla auf Instagram liebevolle Worte an ihren Freund Alexander Zverev gerichtet.

Sophia Thomalla (32) hat in einem Instagram-Post von ihrem Freund Alexander Zverev (24) geschwärmt. "Gratuliere, mein Schatz", schrieb sie zu zwei Bildern, auf denen der Tennisprofi den Pokal für seinen ATP-Turniersieg in Wien küsst und Thomalla dem Sieger selbst einen Kuss gibt. "Ich könnte nicht stolzer auf dich sein! Ich bin erschöpfter als du. Muss wohl am Alter liegen", witzelt die 32-Jährige am Ende des Postings.

Zverev holte sich in Wien seinen fünften Turniersieg der Saison. Am Sonntag (31. Oktober) bezwang er im Endspiel des ATP-Turniers den US-Amerikaner Frances Tiafoe (23). In seiner Dankesrede hat er sich laut "Bild"-Zeitung an seine Freundin gewandt: "Sophia! Danke, dass du an meiner Seite bist seit neuerdings. Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir zusammen eine Trophäe anfassen." Noch "zehn Jahre oder so" müsse sie es mit ihm auf der Tour aushalten.

Anfang Oktober bestätigte Thomalla ihre Beziehung via Instagram. Ein Foto zeigte sie eng umschlungen mit einem Mann am Strand liegend - das Gesicht ihres Partners war dabei nicht genau zu erkennen. "Ich hätte da für 2021 noch ein Ass im Ärmel... ", kommentierte sie die Aufnahme und markierte Zverev in dem Beitrag.