Sie hat es erneut getan: Sophia Thomalla (28) nutzt ihren Instagram-Account gerne, um ihre Meinung kundzutun und zu provozieren. Damit ist die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (53) schon so manches Mal angeeckt. Mit einem neuen Instagram-Foto sorgt das Model erneut für böse Fan-Kommentare. "Ich bin mir ziemlich sicher über mein Halloween Outfit dieses Jahr", schreibt sie zu besagtem Foto, das eine platinblonde Perücke, ein schwarz-rot kariertes Hemd, ein weißes Bustier-Top und einen knallroten Lippenstift zeigt.

Die Fans erkennen sofort die Anspielung auf die Ex-No-Doubt-Sängerin Gwen Stefani (48). Um es noch mehr zu verdeutlichen, in wen sie sich zu Halloween angeblich verwandeln will, fügt Thomalla einen Bananen-Emoji hinzu - in dem Song "Hollaback Girl" singt Stefani mehrmals "This shit is bananas". Das Pikante an der Kostüm-Idee ist, dass Sophia Thomalla mit dem Ex-Mann der Sängerin Gavin Rossdale (50) in einer Beziehung ist. Bei dem Foto handelt es sich wohl um einen gewohnten Scherz-Post des Models. Doch die Fans finden das Foto trotzdem "peinlich", "geschmacklos" und "unlustig". Ein Follower fällt sogar ein klares Urteil: "Du wirst Gwen Stefani nie das Wasser reichen können." Im August 2015 reichte Gwen Stefani die Scheidung von Musiker Gavin Rossdale "wegen unüberbrückbarer Differenzen" ein. Im September 2017 bestätigte der Bush-Frontmann die Beziehung zu Sophia Thomalla.