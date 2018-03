Mit einer gewagten Wette sorgte Sophia Thomalla Ende Januar auf ihrem Instagram-Profil für gesteigerte Klickzahlen: "Wenn dieses Posting 100.000 Likes erhält, lasse ich mir ein Justin-Bieber-Tattoo auf meinen Körper stechen", schrieb die 28-Jährige damals. Für 200.000 Likes sollte ein Motiv von Sängerin Helene Fischer unter ihre Haut wandern, für 500.000 Likes käme deren Freund Florian Silbereisen dazu. Sogar Fischer selbst schaltete sich damals ein und forderte ihre Fans auf, den Beitrag von Thomalla fleißig zu teilen und mit "gefällt mir" zu markieren.

Stichtag für Thomallas Tattoo war der 28. März

Für das Traumpaar der deutschen Musikbranche reichten die Likes am Ende nicht, aber die 200.000er Marke knackte Sophia Thomalla locker. Deshalb verkündete sie wenig später: "Wettschulden sind Ehrenschulden. Und ich freu mich drauf! Für Helene und Florian hat es leider nicht gereicht, dafür darf aber Helene am 28.03.18 allein einziehen. Großes Danke an alle Fischer Fans, die mich auf dem Weg zu meinem größten Traum unterstützt haben. I am god damn ready."

Fans der Schauspielerin warten nun gespannt, ob sie Wort hält und ein neues Tattoo präsentiert, denn offiziell ist der Stichtag bereits verstrichen. "Wo ist denn das Helene Tattoo??" fragen zahlreiche Anhänger auf Thomallas Instagram-Account.

Sophia Thomalla ähnelt jetzt Gwen Stefani

Denn statt mit neuer Körperkunst überraschte die Berlinerin bisher nur mit einer neuen Frisur. Die einst brünette Thomalla trägt nun einen wasserstoffblonden Long Bob und erinnert damit an Sängerin Gwen Stefani, die Ex-Frau ihres aktuellen Lovers Gavin Rossdale. Mit dem verbringt Thomalla gerade frühlingshafte Tage in Los Angeles. Vielleicht machen sie ja auch mal einen Abstecher in ein Tattoo-Studio.