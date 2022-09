Offen wie nie hat Sophia Thomalla auf Instagram von ihrer unheilbaren Krankheit gesprochen, einer venösen Malformation. Dabei ging es jedoch nicht um sie - sondern um eine gute Sache.

Sie ist für ihren ausgeprägten Humor bekannt: Auf ihrem Instagram-Account unterhält Sophia Thomalla ihre 1,3 Millionen Follower gewöhnlich mit allerhand amüsanten Postings, daneben gewährt sie Einblicke in ihr Privatleben mit Tennisstar Alexander Zverev und macht ein bisschen Werbung.

Am Donnerstag wurde es dann aber ausnahmsweise mal ernst. Die Moderatorin postete mehrere Videos in ihrer Insta-Story, in denen sie über ihren Gesundheitszustand Auskunft gab. "Ich mache das jetzt ein einziges Mal und das aus einem sehr sehr guten Grund", begann die Moderatorin ihren Vortrag. Sie leide seit ihrer Geburt an einer venösen Malformation." Das sei ein "sehr seltener Gendefekt", so Thomalla, für den die Ärzte keine Erklärung hätten und der nicht heilbar sei.

Sophia Thomalla muss erneut operiert werden

Der Defekt verursacht eine Gefäßmissbildung, erklärt die Moderatorin. Sie habe seit ihrer Kindheit unzählige Eingriffe über sich ergehen lassen müssen, von Kleinkindesalter an. Jetzt stehe die nächste Operation an. "Mein rechter Unterarm ist befallen", so die 32-Jährige.

Jammern will sie aber nicht, sie müsse das regelmäßig kontrollieren lassen, "aber ansonsten geht es mir Bombe", stellte die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla klar. Und leitet dann zu dem Grund über, weshalb sie ihre persönliche Krankengeschichte erzählt hat: Thomalla erzählt von einer jungen Frau aus Russland, die von dem gleichen Gendefekt betroffen sei, "nur exorbitant schlimmer als ich es habe". Ihr ganzes rechtes Bein sei befallen und Teile des Gesäßes.

Das Mädchen, Kira, müsse schnellstmöglich operiert werden, damit ihr Leben gerettet werden kann. Es gebe jedoch nur sehr wenige Ärzte, die diesen Eingriff durchführen könnten. Die Kosten dafür seinen sehr hoch und die Spendenbereitschaft gering - wohl auch, weil Kira Russin ist.

Ihre Reichweite möchte Sophia Thomalla nun dazu nutzen, um dem Mädchen zu helfen. In Russland könne sie nicht operiert werden, sie müsse dafür nach Hamburg gebracht werden. An ihre Follower appelliert sie, Geld zu geben, denn die Operation kostet 30.000 Euro. Dazu postete Thomalla die Daten für ein Spendenkonto: "Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn der ein oder andere von euch einen Taler übrig hat."

Verwendete Quelle: www.instagram.com/sophiathomalla