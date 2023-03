Sophia Thomalla gewährt seltenen Einblick in ihre Beziehung mit Tennis-Profi Alexander Zverev

"Nicht 24/7 rote Rosen" Sophia Thomalla gewährt seltenen Einblick in ihre Beziehung mit Tennis-Profi Alexander Zverev

von Leonie Zimmermann Seit Oktober 2021 sind Sophia Thomalla und Alexander Zverev ein Paar. Nachdem es einige Wochen ruhig wurde um die beiden, melden sie sich nun lautstark zurück. In einer neuen Doku sprechen sie so offen über ihre Beziehung wie noch nie.

Lange war es ruhig um das Liebespaar, jetzt melden sich Sophia Thomalla und Alexander Zverev zurück – und machen damit alle Trennungsgerüchte zunichte. In der neuen Dokumentation "Zverev – Der Unvollendete" auf RTL+ über das Leben des Tennis-Profis geht es nicht nur um seine Karriere, sondern auch um seine Beziehung zur Moderatorin und Schauspielerin Thomalla. Und die verläuft nicht immer so einfach, wie man sich das vorstellt – das erzählt Thomalla darin.

"Wir haben kein simples Leben miteinander", sagt die 33-Jährige etwa. Es seien zwei sehr unterschiedliche Lebensmodelle, die das Liebespaar miteinander verbinden müsse: "Alex, mit dem unfassbaren Sportpensum, das er hat, und der Kontinuität, die er immer wieder durchziehen muss – und mein Leben ist alles andere als kontinuierlich", sagt die Tochter von Simone Thomalla. Ihr Fazit ist klar: "Es ist jetzt nicht 24/7 rote Rosen."

Sophia Thomalla und Alexander Zverev: Liebesglück seit 2021

Trotzdem hält sie voller Überzeugung an der Beziehung mit dem 25-jährigen Tennis-Star Zverev fest. Und das aus gutem Grund, wie sie in der Dokumentation erzählt: "Ich kann mit ihm über alles reden und er hat dafür auch ein Ohr." Sie könne sich immer auf ihn verlassen – und das beruht offenbar auf Gegenseitigkeit, wie Zverev im Zuge der Doku berichtet: "Sie hat mir die Chance gegeben zu realisieren, dass es da draußen viel mehr gibt als Tennis." Das klingt doch eher nach Liebesglück, als nach Trennung!

Und das Glück hält jetzt mittlerweile seit Oktober 2021 an. Damals sind sich die beiden durch gemeinsame Freunde begegnet. Liebe auf den ersten Blick sei es aber nicht gewesen, von Romantik fehlte zu Beginn jede Spur. Aber irgendwas war da, wie Thomalla erzählt: "Manchmal spricht man miteinander und denkt: 'Joah, kann was werden.' Und dann entsteht es auf einmal plötzlich." Und genau so sei es bei ihr und Zverev gewesen.