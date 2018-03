"Grüße aus Usbekistan" - so betitelte Sophia Thomalla ihr jüngstes Instagram-Foto. Es ist ein Selfie, auf dem sie ihre neu erblondete Kurzhaarfrisur zeigt und eine große Sonnenbrille trägt. Ist Thomalla tatsächlich in Usbekistan? Eher unwahrscheinlich. Gerade erst zeigten Fotos die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem Freund, Musiker Gavin Rossdale, in den USA. Das Paar machte Spaziergänge durch Los Angeles, schaute sich ein Sportevent von Rossdales ältestem Sohn Kingston an und nahm zuletzt auf der Ehrentribüne des Tennisturniers "Indian Wells Masters" Platz.

Sophia Thomallas Instagram-Fans sind sauer

Ob Usbekistan oder USA, Thomallas Instagram-Anhängern fiel etwas ganz anderes auf. Einige erinnerte ihre neue, blonde Frisur an die von Rossdales Ex-Frau Gwen Stefani. Stefanis platinblonde, schulterlange Mähne gepaart mit knalligem Lippenstift gehören seit Jahrzehnten zum Markenzeichen der Sängerin. "Erster Gedanke: Gwen" schrieb eine Userin auf Instagram. "Du siehst aus wie Gwen", monierte eine andere. Ein anderer Nutzer vermutete hinter Thomallas Typveränderung Rossdales Einfluss. "Oh, wollte jemand, dass du so ausschaust wie die Gwen", rätselte er.

Fullscreen

Fullscreen

Fullscreen

Nach Thomallas Geschmack zu viele Kommentare hinsichtlich ihrer Vorgängerin. Offenbar fing sie an, Beiträge zu löschen. "Schön bei Gwen abgekupfert. Und dann auch noch Kommentare löschen, peinlich", kommentierte eine Userin sofort. "Sie löscht alle Kommentare mit Gwen. Richtiges Armutszeugnis. Austeilen kann die, aber einstecken und Spaß versteht sie nicht", klärte eine auf.

Thomalla zeigt ihren Kritikern den Mittelfinger

Offenbar wollte es die 28-Jährige nicht beim Löschen von Kommentaren belassen. In ihrer Story auf der Foto-Plattform postete sie ein Bild, auf dem sie ihren Mittelfinger in die Kamera streckt. "Kurz zur Beruhigung: Ja ich lebe noch und dem Finger geht es gut", schrieb sie dazu.