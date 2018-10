Ihre Beziehung zu Bush-Frontmann Gavin Rossdale hält Sophia Thomalla weitgehend aus der Öffentlichkeit raus. Hier und da postet die Schauspielerin mal ein Foto oder kommentiert ein Posting ihres Freundes. Und auch er nutzt gelegentlich Instagram, um einen Schnappschuss aus seinem Privatleben zu teilen. Eine öffentliche Beziehung führen die beiden aber keineswegs.

Sophia Thomalla macht eine klare Ansage auf Instagram

Umso überraschender Thomallas jüngstes Instagram-Posting. Denn dort verrät die 29-Jährige scheinbar, was ihren Partner erwartet, sollte er sich nicht benehmen. "Hab den idealen Schlafplatz für meinen Mann gefunden, wenn er nicht spurt", schreibt das Model zu einem Foto. Darauf zu sehen: Thomalla, die auf einem rostigen Metallkäfig sitzt. "Passt der da rein?", kommentiert ihre Mutter Simone Thomalla das Foto.

Tatsächlich ist das Bild im Zuge einer Kooperation mit einem Elektrohändler entstanden. Gewohnt ironisch nutzt Thomalla die Zusammenarbeit für einen kleinen Seitenhieb gegen ihren Freund. Rossdale versteht den Humor seiner Partnerin aber wie es aussieht. "I love my girl" (auf Deutsch: "Ich liebe mein Mädchen") schreibt er unter ihrem Beitrag und versieht seine Liebeserklärung mit drei Herz-Emojis.

Selten Statements zu Beziehung

Die Moderatorin und der Musiker sind mittlerweile seit über einem Jahr zusammen. Im Juni wurde vermutet, die beiden hätten sich verlobt, nachdem Thomalla mit einem Ring am linken Ringfinger gesehen wurde. RTL gegenüber dementierte die Berlinerin die Gerüchte dann allerdings. "Also, dieses Jahr definitiv nicht, ganz klar. Und was nächstes Jahr ist, das wissen wir ja nicht, keine Ahnung", sagte sie am Rande einer Bertelsmann-Veranstaltung. Es war eines von wenigen Statements Thomallas zu ihrer Beziehung. Für klare Ansagen nutzt sie wohl auch in Zukunft lieber Instagram.