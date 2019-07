Sophia Thomalla räkelt sich am Pool

Kaum ein deutscher Promi ist so umstritten wie sie: Model und Moderatorin Sophia Thomalla polarisiert mit ihrer offenen, provokanten Art. Auch ihre freizügigen Postings, mit denen sie auf Instagram für viel Aufmerksamkeit sorgt, sind nicht jedermanns Sache. Dabei beherrscht sie das Spiel mit der Öffentlichkeit perfekt - und liefert mit ihren Fotos immer wieder Gesprächsstoff.

So wie vor einigen Wochen, als sie sich am Pool räkelte. In einer Position, die offen ließ, ob sie ein Höschen trägt oder nicht. Die Reaktion war wie erwünscht: Das Bild erhielt mehr als 83.000 Likes und zog zahllose Kommentare nach sich. Vor allem aber kursiert seit ein paar Tagen eine Parodie auf dieses Foto im Netz. Zu sehen ist ein Mensch, der sich in fast identischer Pose am Pool räkelt. Fast könnte man denken, es handele sich um Thomalla, wären da nicht die Barthaare und die deutlich fülligeren Schenkel.

Sophia Thomalla kann über sich selbst lachen

Es stammt von einem Mann, der sich auf Instagram "roochie3000" nennt. "Endlich mal abhängen wie @sophiathomalla" kommentierte er seine Variation und erhielt dafür 500 Likes. Unter den Usern, die das Foto geliked haben, befindet sich auch: Sophia Thomalla.

Allein damit bewies die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla schon viel Humor. Die 29-Jährige ging aber noch weiter. Sie teilte das Foto auf ihrem eigenen Account - und verhalf dem Spottbild damit zu einer gewaltigen Reichweite. "Wenn du so Freunde hast, brauchst du keine Feinde. @roochie3000 is killing it", schrieb das Model. Neben der Pool-Parodie verbreitete sie auf ihrem Account noch eine weitere Imitation, auf der sie von "roochie3000" beim Posieren auf dem Gartenstuhl nachgemacht wird.

Damit beweist Thomalla eine Fähigkeit, die selten ist: Sie kann über sich selbst lachen. Das erspart ihr nicht nur Stress und Ärger - es kommt auch noch gut an. Für ihr Instagram-Posting mit den Bildern, auf denen sie veralbert wird, erhielt sie mehr als 60.000 Likes. Selbstironie kommt gut an.

