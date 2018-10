Sophia Thomalla ist es gewohnt, einzustecken. Kritik, Häme, auch Beleidigungen muss sie häufig hinnehmen. In der Regel reagiert sie darauf äußerst lässig. So auch in ihrem aktuellen Posting. Darin wendet sie sich an die Herren der Schöpfung, die sich vor ein paar Tagen mal wieder auf sie eingeschossen haben.

Thomalla antwortet darauf mit einem nicht ganz neuen Foto, das eine klare Botschaft an ihre Hater enthält: Was ihr schreibt, geht mir am Allerwertesten vorbei. Das Bild wurde bereits im vergangenen April veröffentlicht und stammt eigentlich aus einem Werbeshooting. Die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla hat es aber noch einmal neu gepostet und mit klaren Worten versehen: "Hier ein kleiner Einblick in mein Leben für die Männer hier bei Instagram, deren Horizont nicht weiter reicht, als bis zur Küche", schreibt sie dazu. "Ich beim Putzen im Bad und beim Kochen und Bügeln. Watch and learn, dann dürft ihr auch bald zu Hause ausziehen."

Das Posting dürfte eine Reaktion sein auf die Kritik und die Anfeindungen, die Thomalla für ihr Posting vom vergangenen Sonntag hat einstecken müssen. Da hatte die Moderatorin ihre Meinung zu dem aus dem Ruder gelaufenen UFC-Kampf zwischen Khabib Nurmagomedov und Conor McGregor geäußert.

Sophia Thomalla und ihre Meinung zum UFC-Kampf

Dabei bezeichnete sie Nurmagomedov als "Mesut Özil des UFC", und begründete das so: "Besser gekämpft, im Nachhinein auf alle eindreschen und dann Begeisterung erwarten. Hast den Kampf gewonnen aber Würde verloren. Wäre viel cooler gewesen, wenn er grinsend die Halle mit dem Gürtel verlassen hätte. Disqualifizieren hätte man ihn müssen. Peinlich. Horst."

Viele User haben die 29-Jährige daraufhin kritisiert, beschimpft und beleidigt. Einige der Äußerungen gingen klar unterhalb die Gürtellinie. Sophia Thomallas Reaktion darauf zeigt, dass sie sich auf dieses Niveau nicht herablässt.