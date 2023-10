Sophia Thomalla nutzt ihren jüngsten Instagram-Post, um sich für Glückwünsche zu ihrem Geburtstag zu bedanken – und für eine Abrechnung mit ihren Kritikern.

Am 6. Oktober feierte Moderatorin Sophia Thomalla ihren 34. Geburtstag. Öffentliche Glückwünsche gab es unter anderem von ihrem Lebensgefährten, Tennisprofi Alexander Zverev. Der 26-Jährige postete auf seinem Instagram-Account eine Reihe von Bildern, die entweder Thomalla oder die beiden gemeinsam zeigen. Dazu schrieb Zverev: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die talentierte Physiotherapeutin, Panda-Mama und Hundesitterin. Fehlende Karrieremöglichkeiten waren nie ein Problem, aber ich dachte, die Leute sollten die wichtigsten kennen."

Sophia Thomalla: Abrechnung auf Instagram

Thomalla selbst bedankte sich ebenfalls mit einem Instagram-Posting für die zahlreichen Glückwünsche – versah ihren Beitrag jedoch auch mit einer Botschaft. Sie danke nicht nur ihren "engsten Vertrauten und engsten Wegbegleitern, die mich alle zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin. Manchmal etwas hart, aber loyal, ehrlich, scharfsinnig und immer gerade raus", sondern auch "denjenigen, die versucht haben oder nach wie vor versuchen, mich mit dem Rücken an die Wand zu stellen". Thomalla nennt keine Namen, zählt aber auf, wen sie meint: "Falsche Freunde, falsche Journalisten, falschen Feministinnen, falschen Kollegen, Trittbrettfahrer, Verräter, Verräterinnen sowie hass-und neiderfüllte Menschen im Netz."

Durch all diese Personen habe sie erkannt, dass Erfolg im Job nicht alles sei, "Was kommt, das kommt, was nicht kommt, kommt nicht. Mit wem ich arbeite, ist mir mittlerweile wichtiger als was ich arbeite", schreibt Thomalla. Auch privat sei es ihr wichtig, "starke und fleißige Menschen" an ihrer Seite zu haben. "Ich umgebe mich lieber mit einfachen, guten Leuten als mit der Intelligentsia, die mich ständig belehren möchte."

Sophia Thomalla und Alexander Zverev sind seit 2021 ein Paar

Sie wisse nun genau, wo ihre Prioritäten liegen. "Ich gehe lieber kellnern, als dass ich aus Angst, Mitleid, Geltungsdrang, Sucht nach Anerkennung, missionarischem Eifer oder paternalistischem Gutmenschgetue Dinge sage, nicht sage, mache oder mir sogar verbieten lasse", erklärt die 34-Jährige und beendet ihren Post mit einem typischen Thomalla-Satz: "Dass ich mich in einer Bar wohler fühle als in einem Fernsehstudio, ist ja allseits bekannt."

Ex-Beziehungen Nach alten Rockern kommen junge Sportler – Sophia Thomalla und ihre Männer 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Sophia Thomalla und Till Lindemann April 2011 bis November 2015

Als Sophia Thomalla erstmals in der Öffentlichkeit mit Rammstein-Sänger Till Lindemann auftrat, waren viele überrascht. Sie gerade Anfang 20, er der 27 Jahre ältere Rocker mit den skandalösen Bühnenshows. Auch Mutter Simone Thomalla war anfangs nicht begeistert von der Partnerwahl ihrer Tochter. "Ich hatte so die Texte wie 'Stacheldraht im Harnkanal' im Kopf und dachte nur 'Oar, Finger weg von meinem Kind'", erzählte sie vor ein paar Jahren bei "Inas Nacht". "Natürlich, wenn du diesen Menschen hinter der Kunstfigur nicht kennst, da kriegst du schon mal bisschen Schnappatmung", erklärte sie. Doch es dauerte nicht lange, da freundete sich auch Mama Thomalla mit dem Freund ihres Kindes an. Dass Sophia Thomalla auf Machos steht, darüber sprach sie schon oft. "Zwischen den ganzen Weicheiern, Kordhosenträgern und Chai-Latte-Trinkern – mehr Machos, wie dich braucht das Land", schrieb sie kürzlich auf Instagram zu Ehren ihres verstorbenen Stiefvaters Rudi Assauer. Lindemann passte da gut ins Bild. Noch heute ist die Beziehung zwischen Thomalla und dem Rammstein-Rocker eng. Mehr

Vor ziemlich genau zwei Jahren hatte Sophia Thomalla ihre Beziehung zu Tennisprofi Alexander Zverev öffentlich gemacht. Im Oktober 2021 publizierte sie auf Instagram ein Foto, auf dem beide knutschend im Sand zu sehen sind. "Ich hätte da für 2021 noch ein Ass im Ärmel…", kommentierte sie damals den Schnappschuss. Seitdem treten Thomalla und Zverev regelmäßig gemeinsam als Paar auf. Sie war auch in seiner RTL-Doku "Zverev – Der Unvollendete" zu sehen und begleitet ihn, wann immer es geht, zu Turnieren. Zuletzt reiste Thomalla mit zu den US Open, den Chengdu Open und den China Open. Bei den Shanghai Masters schied Zverev bereits in der zweiten Runde aus.

Lesen Sie auch: